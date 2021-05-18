Bankaların kredi musluğu büyük bir süratle kapatılırken özellikle de konut almak için ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran kişiler için ev kredisi faiz oranları ile birlikte ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. BDDK'nın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, uzun vadeli kredi sınıfına giren konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün sadece %25'ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız mümkün olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya değişiklik gösterse de temel alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. İşte 19 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.