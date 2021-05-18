Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk açıklamasında Starbase ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Elon Musk'ın açıklaması kripto para birimlerini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
STARBASE (STAR) COİN NE KADAR OLDU?
Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
İşte Elon Musk'ın Starbase ile ilgili açıklaması;
ELON MUSK'TAN STARBASE PAYLAŞIMI
Twitter hesabından Starbase fotoğrafı paylaşan Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Starbase Coin de büyük bir yükseliş yaşandı.
İSİM ÖNERMİŞTİ
Twitter'dan Mayıs ayının paylaşım yapan Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.
Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.