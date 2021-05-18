Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk açıklamasında Starbase ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Elon Musk'ın açıklaması kripto para birimlerini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

STARBASE (STAR) COİN NE KADAR OLDU?

Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

İşte Elon Musk'ın Starbase ile ilgili açıklaması;