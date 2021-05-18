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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 13:21
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    • 18.05.2021 13:30
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    'tan Starbase paylaşımı! Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? Twitter paylaşımı sonrası...

    'ın sosyal medya hesabından yaptığı Starbase paylaşımı öğlen saatlerinde merak konusu oluyor. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın Starbase ile ilgili son dakika açıklaması kripto para birimlerini takip edenler tarafından merak ediliyor. Ayrıca açıklamasının ardından Starbase Coin'in ne kadar olduğu da akıllarda yer ediniyor. Peki, Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Elon Musk'tan Starbase paylaşımı!

    Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk açıklamasında Starbase ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Elon Musk'ın açıklaması kripto para birimlerini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    STARBASE (STAR) COİN NE KADAR OLDU?

    Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    İşte Elon Musk'ın Starbase ile ilgili açıklaması;

    ELON MUSK'TAN STARBASE PAYLAŞIMI

    Twitter hesabından Starbase fotoğrafı paylaşan Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Starbase Coin de büyük bir yükseliş yaşandı.

    İSİM ÖNERMİŞTİ

    Twitter'dan Mayıs ayının paylaşım yapan Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

    Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

        SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

        Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belitildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.
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        Haberler Ekonomi Elon Musk'tan Starbase paylaşımı! Starbase (STAR) Coin ne kadar oldu? Twitter paylaşımı sonrası...