Peş peşe açıklandı! Binlerce lira hesabınıza yatıyor! Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yazılı talepte bulunun işi garantiye alın!

Yaş dışında emeklilik için lüzumlu olan prim gün süresi ile sigortalılık müddetini bitirenlerin kıdem tazminatını alabilmeleri için üç değişik koşul mevzubahisi oldu. Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.
7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK'dan yazı alıp çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.