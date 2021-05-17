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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 01:53
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    • 18.05.2021 01:54
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    19 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 farklı kategoride dev fırsat! 25 TL ve üzeri alışverişte 10 TL indirim!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Belirli tarih aralığında indirimli pek çok kategoriden ürünleri satışa sunan marketlerde yine bütçeye uygun kampanyalar dikkat çekiyor. ŞOK aktüelde bu hafta, , 30’lu Tablet, Bebek Bezi Maxi 100’lü /Junior 78’li /Extra large 62’li, 850 ml Yaz ferahlığı, , Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri, , urt 2x125 gr Çilekli, ürünlerinde fırsatlar ön plana çıkıyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK 19 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    Gündemde yoğun bir şekilde ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan 2021 Çarşamba araştırması yapılıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeden önce güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmayabilirsiniz. Yine birbirinden farklı çeşitli kategorilerdeki ürünleri bütçeye dost fiyatlarla vatandaşlara sunan ŞOK aktüel fırsatları sizi bekliyor!

    ŞOK 19-25 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU!

    Silen Tuvalet Kağıdı 32'li 28, 90 TL

    Silen Kağıt Havlu 12'li 19,90 TL

    Depend Emici Külot Kadın Büyük 9'lu /Ekstra büyük 9'lu 32,21 TL

    Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li 89, 95 TL

    Finish Parlatıcı 250 ml 8, 95 TL

    Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet 21 TL

    Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli 3,25 TL

    Mis Bardak Ayran 285 ml 1,15 TL

    Mis Ayran 1 lt 5,50 TL

    Deren Ice Tea 330 ml Ananas /Bergamot 1,95 TL

    Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı /Belçika çikolatası 18,95 TL

    Bravo Junior Multipack 360 ml 2 Antep +2 Badem +2 Tria 22,50 TL

        Aytaç Fermente Sucuk 220 gr 15 TL

        Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata 80 gr 5,95 TL

        Karmen %20 Bütün Fındıklı Çikolata 80 gr 3,95 TL

        Karmen %20 Bütün Bademli Çikolata 80 gr 4,95 TL

        Eti Burçak Kurabi Ay Çörekli 105 gr 3,50 TL

        Ülker Hanımeller Mahlepli Kurabiye 81 gr 2,50 TL

        Eti Canga Gold 45 gr 2,95 TL

        Kent Topitop 8'li 88 gr 3,95 TL

        Malatya Pazarı Leblebi Şekeri 250 gr 4,25 TL

        Kinder Pingui 4'lü 120 gr 6,50 TL

        Torku Karamelce Bisküvi 3'lü 300 gr 5,95 TL

        Torku Tam Sütlü Kremalı Bisküvi 3'lü 249 gr 4,95 TL

        Etimek Klasik 3'lü 429 gr 11,90 TL

        Ülker Rondo Çilekli 8'li 488 gr 7,95 TL

        Dankek Çilekli Tart 180 gr 5,95 TL

        Eti Cin Portakallı 325 gr 5,25 TL
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        Haberler Ekonomi ŞOK 19 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 farklı kategoride dev fırsat! 25 TL ve üzeri alışverişte 10 TL indirim!