Gündemde yoğun bir şekilde ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan 2021 Çarşamba araştırması yapılıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeden önce güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmayabilirsiniz. Yine birbirinden farklı çeşitli kategorilerdeki ürünleri bütçeye dost fiyatlarla vatandaşlara sunan ŞOK aktüel fırsatları sizi bekliyor!
ŞOK 19-25 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU!
Silen Tuvalet Kağıdı 32'li 28, 90 TL
Silen Kağıt Havlu 12'li 19,90 TL
Depend Emici Külot Kadın Büyük 9'lu /Ekstra büyük 9'lu 32,21 TL
Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li 89, 95 TL
Finish Parlatıcı 250 ml 8, 95 TL
Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet 21 TL
Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli 3,25 TL
Mis Bardak Ayran 285 ml 1,15 TL
Mis Ayran 1 lt 5,50 TL
Deren Ice Tea 330 ml Ananas /Bergamot 1,95 TL
Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı /Belçika çikolatası 18,95 TL
Bravo Junior Multipack 360 ml 2 Antep +2 Badem +2 Tria 22,50 TL