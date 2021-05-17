İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alımı! İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı başvuru şartları açıklandı. İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Alımlarda aranacak şartlar ve başvuru süreci de belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacağı belirtildi. İşte, İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru şartları!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ADAYI BAŞVURU ŞARTLARI!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.