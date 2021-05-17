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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 01:29
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    • 18.05.2021 01:29
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    nedir? nasıl alınır? JUV coin geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi?

    nedir? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Son günlerde kripto para piyasası oldukça ilgi görmeye başladı. En fazla bilinen olsa da kripto para piyasası gittikçe genişliyor ve farklı isimlerdeki para piyasaları da yakından takip ediliyor. Kısa vadede büyük kazançlar sağlamak isteyen yatırımcılar ' nasıl alınır?' sorularını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Juventus coin nedir? Juventus Fan Token nasıl alınır?

    Son günlerde kripto para piyasası oldukça ilgi görmeye başladı. En fazla bilinen Bitcoin olsa da kripto para piyasası gittikçe genişliyor ve farklı isimlerdeki para piyasaları da yakından takip ediliyor. Kısa vadede büyük kazançlar sağlamak isteyen yatırımcılar 'Juventus coin nedir? Juventus Fan Token nasıl alınır?' sorularını araştırmaya başladı. İşte konu hakkınd detaylar!

    JUVENTUS FAN TOKEN (JUV) NEDİR?

    Token'lar genellikle sahiplik veya hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Token'lar halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor ve taraftar token'ları spor kulüplerinin taraftarları için tasarladıkları token'lardır. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel taraftar token'ları alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol taraftarları için bir uygulamadır.

    Chiliz (CHZ), Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program token'ıdır. Platformlarını başlatırken, diğer spor Blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) olarak adlandırılan bir şeye ev sahipliği yapıyor. Taraftarlar, Taraftar Token'ları elde etmek için bir kripto para borsası yoluyla CHZ satın almalıdır. Bir takıma veya kulübe özgü olan bu token'lar, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sınırlı, dijital bir varlıktır.

    300'den fazla kripto para ile al-sat yapmak, lending ve staking'den kazanç sağlamak için bu linkten Binance'ye üye olabilirsiniz.

    JUV token sahipleri Juventus takımı ile ilgili şu haklara sahip oluyor:

    Sezon boyunca uygulamaya özel anketlere oy verme

    Juventus taraftarlarından oluşan bir topluluğun parçası olma

    Resmi Juventus ürünlerinde özel indirimler

    Juventus'un gelecek planlarını ilk öğrenen olma

    Allianz Stadyumu'ndaki Socios Sky Box'ta VIP deneyimi

    Serie A ve Şampiyonlar Ligi iç saha maçları için ücretsiz maç biletleri

    Allianz Stadyumu'na rehberli tur + özel alanlara erişim

    Maç öncesi, saha kenarı görüntüleme

    İmzalı resmi ürünlere sahip olma

        Yazının kaleme alındığı sırada 14,06 dolardan işlem gören Juventus Fan Coin, JUV BTC işlem çiftinde de 0.0002539 BTC ile işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, 18,452,901 USD işlem hacmi ile 682. sırada yer alan Juventus Fan Coin son 24 saat içindeki işlem hacminin de 3,020,450 USD olduğunu belirtmekte fayda var.

        Bunlara ek olarak 21 Aralık 2020 tarihinde 38,11 dolar ile rekor kıran JUV Coin, 22 Nisan 2020 tarihinde 1,86 dolar ile de dip seviyeyi gördü. Ayrıca şu anda dolaşımda 1,315,932 adet JUV Coin bulunuyor ve bu rakamın maksimum 20.000.000 JUV Coin'e ulaşması bekleniyor.

        JUV COİN NEREDEN ALINIR?

        JUV Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

        JUV Coin satın almak için öncelikle Binance'e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından JUV Coin'in işlem gördüğü BUSD, Tether (USDT) ya da Bitcoin (BTC) alarak JUV işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.
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        Haberler Ekonomi Juventus coin nedir? Juventus Fan Token nasıl alınır? JUV coin geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi?