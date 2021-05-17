JUVENTUS FAN TOKEN (JUV) NEDİR?

Token'lar genellikle sahiplik veya hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Token'lar halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor ve taraftar token'ları spor kulüplerinin taraftarları için tasarladıkları token'lardır. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel taraftar token'ları alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol taraftarları için bir uygulamadır.

Chiliz (CHZ), Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program token'ıdır. Platformlarını başlatırken, diğer spor Blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) olarak adlandırılan bir şeye ev sahipliği yapıyor. Taraftarlar, Taraftar Token'ları elde etmek için bir kripto para borsası yoluyla CHZ satın almalıdır. Bir takıma veya kulübe özgü olan bu token'lar, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sınırlı, dijital bir varlıktır.