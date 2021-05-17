Son günlerde kripto para piyasası oldukça ilgi görmeye başladı. En fazla bilinen Bitcoin olsa da kripto para piyasası gittikçe genişliyor ve farklı isimlerdeki para piyasaları da yakından takip ediliyor. Kısa vadede büyük kazançlar sağlamak isteyen yatırımcılar 'Juventus coin nedir? Juventus Fan Token nasıl alınır?' sorularını araştırmaya başladı. İşte konu hakkınd detaylar!
JUVENTUS FAN TOKEN (JUV) NEDİR?
Token'lar genellikle sahiplik veya hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Token'lar halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor ve taraftar token'ları spor kulüplerinin taraftarları için tasarladıkları token'lardır. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel taraftar token'ları alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol taraftarları için bir uygulamadır.
Chiliz (CHZ), Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program token'ıdır. Platformlarını başlatırken, diğer spor Blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) olarak adlandırılan bir şeye ev sahipliği yapıyor. Taraftarlar, Taraftar Token'ları elde etmek için bir kripto para borsası yoluyla CHZ satın almalıdır. Bir takıma veya kulübe özgü olan bu token'lar, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sınırlı, dijital bir varlıktır.
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JUV token sahipleri Juventus takımı ile ilgili şu haklara sahip oluyor:
Sezon boyunca uygulamaya özel anketlere oy verme
Juventus taraftarlarından oluşan bir topluluğun parçası olma
Resmi Juventus ürünlerinde özel indirimler
Juventus'un gelecek planlarını ilk öğrenen olma
Allianz Stadyumu'ndaki Socios Sky Box'ta VIP deneyimi
Serie A ve Şampiyonlar Ligi iç saha maçları için ücretsiz maç biletleri
Allianz Stadyumu'na rehberli tur + özel alanlara erişim
Maç öncesi, saha kenarı görüntüleme
İmzalı resmi ürünlere sahip olma