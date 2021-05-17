Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri ve geçtiğimiz gün biten 'tam kapanma' dönemi meyvelerini veriyor. Mayıs ayı ile birlikte canlanan yaz turizmi Rus turistlerin gelmesi ile birlikte daha da artacak. Rus turistlerin ne zaman geleceği ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirtti.
RUSYA'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI
Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik." diye konuştu.