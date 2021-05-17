Tam kapanmanın ardından Antalyalılar sahillere akın etti
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin bugün sona ermesinin ardından Antalyalılar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kentinde, yerli halk denizle hasret giderdi.
17.05.2021 14:52
- Son Güncelleme: 17.05.2021 14:52
Sahilde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan Antalyalılar, denizi ve dalgaların sesini özlediklerini belirtti. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreçte evlerinde oturduklarını aktaran kent sakinleri, pandeminin yayılma hızının yavaşlaması için üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.