Tam kapanmanın ardından Antalyalılar sahillere akın etti

İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" dedi. Sermin Şahin ise "Ben ameliyatlıyım. Evde ev işleriyle uğraştım. 17 gün süren kapanmanın ardından rahatladım. Evde çok sıkılmıştım. Burada deniz havası alıyorum. Pandemiden dolayı komşu ziyaretleri de yapılmıyor" dedi.