Kiralar yüzde 70 arttı boş ev kalmadı: Adalar'a ilgi, pandemide daha da arttı

'YAZLIKÇI DÖNMEDİ'

Eskiden yazlıkçıların adada 3 ay oturup kışlıklarına gittiğini, ancak pandemiden dolayı hepsinin kaldığını ifade eden emlakçı Hilmi Orhan da "Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiraladık" dedi.