Kiralar yüzde 70 arttı boş ev kalmadı: Adalar'a ilgi, pandemide daha da arttı

Pandemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. İzole hayat sürmek isteyenler müstakil evlere yöneldi. Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı.
Kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.
'TALEP VAR ARZ YOK'
Emlakçı Zeynel Çelik, yüzde 70'lik fiyat artışına karşın hâlâ kiralık ev isteyenlerin olduğunu belirterek, "Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı. Büyükada'da ev kiraları sezonluk olarak 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan kiralık evler de var" şeklinde konuştu.