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    Kiralar yüzde 70 arttı boş ev kalmadı: Adalar'a ilgi, pandemide daha da arttı

    Coronavirüs salgınıyla artan talep Adalar’da ev kiralarını yüzde 70 artırdı. ’da yazlıkların sezonluk kirası 40 bin ile 120 bin lira arasında değişirken, emlakçılar, ‘Kiralayacak boş ev kalmadı’ dedi.

    Corada tarifesi!

    Pandemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. İzole hayat sürmek isteyenler müstakil evlere yöneldi. Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı.

    Kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.

    'TALEP VAR ARZ YOK'
    Emlakçı Zeynel Çelik,     yüzde 70'lik fiyat artışına karşın hâlâ kiralık ev isteyenlerin olduğunu belirterek, "Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı. Büyükada'da ev kiraları sezonluk olarak 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan kiralık evler de var" şeklinde konuştu.

        'YAZLIKÇI DÖNMEDİ'
        Eskiden yazlıkçıların adada 3 ay oturup kışlıklarına gittiğini, ancak pandemiden dolayı hepsinin kaldığını ifade eden emlakçı Hilmi Orhan da "Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiraladık" dedi.

        BÜYÜKADA TIKLIM TIKLIM


        Emlakçı Ali Adatepe ise "Adada ev fiyatları oldukça yükseldi. Büyükada tıklım tıklım. Eskiden adada sadece yazlık ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev isteyen vatandaşlarımız da oluyor" ifadesini kullandı.

            EN DEĞERLİ İLÇE BEŞİKTAŞ
            Konutta             metrekare fiyatıyla Türkiye'nin en değerli ilçesi Beşiktaş oldu. Tapusor'un araştırmasına göre; 25 bin 984 lira ortalama metrekare rakamıyla ilk sırada yer alan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy izliyor.

            İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor. En değerli 10 ilçenin 7'si İstanbul'da.
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            Haberler Ekonomi Kiralar yüzde 70 arttı boş ev kalmadı: Adalar'a ilgi, pandemide daha da arttı