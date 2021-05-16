4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Kamu müesseselerinde çalışan taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları, yüzdelik dilim tertip etmesi, atama hakkı, misyon tanımı tertip etmesi gibi mevzuların görüşüleceği 2021 TİS buluşması için resmi tarih bekleniyor. 18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Taşeron işçiye yüzde 25 ile yüzde 30...
TAŞERONA NE KADAR MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?
Taşeron işçilerin ücret zamları için yapılacak olan görüşmeler evvelinde sendikaların önerisine dair ilk bilgiler kamuoyuna sızdı. Buna göre sendikalar bakanlık yetkililerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı öneri edecekler. Bu enflasyon farkı geçmiş seneleri de içerecek. Bu biçimde taşeron işçilerin ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 30 ortamında bir zam yapılması arz edilecek.
2021 YILI TİS AÇIKLAMASI VAR MI?
Kamu müesseselerinde çalışan 4/D'li personellerin arzları ve meselelerine dair buluşmaların 2021 seneyi Haziran ayı sonunda reelleştirileceği öngörüldü. Hak İş Sendikası Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklamada ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kısa sürmeyeceği en az birkaç aylık bir sürece dağılacağı ifade edildi.