TAŞERONA NE KADAR MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?

Taşeron işçilerin ücret zamları için yapılacak olan görüşmeler evvelinde sendikaların önerisine dair ilk bilgiler kamuoyuna sızdı. Buna göre sendikalar bakanlık yetkililerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı öneri edecekler. Bu enflasyon farkı geçmiş seneleri de içerecek. Bu biçimde taşeron işçilerin ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 30 ortamında bir zam yapılması arz edilecek.