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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 08:11
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    • 17.05.2021 08:11
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    ye yüzde 25 ile yüzde 30... 4/D'li taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL?

    asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? virüs sebebiyle toplu pazarlık görüşmeleri yapılamamıştı. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, temel nedenlerden birisi enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren görüşmelerin temel konusu maaş zam oranları olacak. Zam oranlarına dair görüşmelerin oldukça çetin geçmesi beklenirken işçilerin taleplerinin masada yer alması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca yüzdelik dilim, ek ödeneklerin artırılması gibi konularda çözüme kavuşturulmaya çalışacak.

    takvim.com.tr
    4/D'li taşeron işçi son dakika asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL?

    4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Kamu müesseselerinde çalışan taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları, yüzdelik dilim tertip etmesi, atama hakkı, misyon tanımı tertip etmesi gibi mevzuların görüşüleceği 2021 TİS buluşması için resmi tarih bekleniyor. 18 Temmuz tarihinde toplu pazarlık tartışmalarının sona ermesiyle birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan pazarlık çalışmaları hızlandırıldı. Taşeron işçiye yüzde 25 ile yüzde 30...

    TAŞERONA NE KADAR MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?

    Taşeron işçilerin ücret zamları için yapılacak olan görüşmeler evvelinde sendikaların önerisine dair ilk bilgiler kamuoyuna sızdı. Buna göre sendikalar bakanlık yetkililerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı öneri edecekler. Bu enflasyon farkı geçmiş seneleri de içerecek. Bu biçimde taşeron işçilerin ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 30 ortamında bir zam yapılması arz edilecek.

    2021 YILI TİS AÇIKLAMASI VAR MI?

    Kamu müesseselerinde çalışan 4/D'li personellerin arzları ve meselelerine dair buluşmaların 2021 seneyi Haziran ayı sonunda reelleştirileceği öngörüldü. Hak İş Sendikası Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklamada ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kısa sürmeyeceği en az birkaç aylık bir sürece dağılacağı ifade edildi.

        Taşerona tayin hakkı ve görev tanımı

        Görev tanımları yapılmayan taşeron işçiler çok farklı alanlardan görevlendirildiler. Kendi mesleklerin dışında her alanda görev yapan taşeron işçilerin görev tanımlarının yapılması ve diğer alanlarda görevlendirilmemesi talep edilecek. Sendikaların bu alanda çalışma yürütmesi ve Çalışma Bakanlığı'na sunması öngörülüyor.

        Tayin hakkı konusunda ise bazı değerlendirmeler mevcut. Herkese belli bir süreç aralığında tayn hakkı verilmesi, aynı kurumda çalışanlar arasında tayin hakkı sağlanması, eşi kamuda çalışanlara tayin verilmesi yada sadece şehirler arası tayin hakkı gibi seçeneklerin olabileceği konuşuluyor.
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        Haberler Ekonomi Taşeron işçiye yüzde 25 ile yüzde 30... 4/D'li taşeron işçi son dakika asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL?