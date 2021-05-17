17 Mayıs altın ne kadar? Altın fiyatları sorgulanıyor. Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 18-22-24 ayar altın ne kadar sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki altın kaç lira oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları hakkında tüm merak edilenler!