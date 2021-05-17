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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 07:38
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    • 17.05.2021 07:39
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    ? 17 Mayıs ? Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım !

    17 Mayıs günü de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar günlük altın fiyatlarını takip ediyor. Bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte işte merak edilen altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    17 Mayıs altın ne kadar? Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları canlı! Altın kaç lira?

    17 Mayıs altın ne kadar? Altın fiyatları sorgulanıyor. Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 18-22-24 ayar altın ne kadar sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki altın kaç lira oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları hakkında tüm merak edilenler!

    17 MAYIS ALTIN NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın Alış: 502,88

    Satış: 502,97

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın Alış: 805,00 TL

    Satış: 830,00 TL

    CUMHURİYET ALTINI

    Cumhuriyet altını alış: 3.200,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.308,00

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış: 1.600,00

    Yarım altın satış: 1.660,00
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        Haberler Ekonomi Altın kaç lira? 17 Mayıs altın ne kadar? Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları canlı!