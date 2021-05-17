17 Mayıs altın ne kadar? Altın fiyatları sorgulanıyor. Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 18-22-24 ayar altın ne kadar sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki altın kaç lira oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları hakkında tüm merak edilenler!
17 MAYIS ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın Alış: 502,88
Satış: 502,97
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın Alış: 805,00 TL
Satış: 830,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 3.200,00
Cumhuriyet altını satış: 3.308,00
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 1.600,00
Yarım altın satış: 1.660,00