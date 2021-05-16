Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler saat katta açılıp, kapanacak 2021? BİM, A101, ŞOK...

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme market çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat katta açılıyor, saat kaçta kapanıyor 2021? İşte tüm detaylar!
KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Yayımlanan genelge kapsamında Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. Sürecin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken vatandaşın merak ettiği sorular da yanıtlandı. Özellikle market çalışma saatleri konusuna açıklık getirildi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verilmedi. Marketlerin hafta içi çalışma saatleri açıklandığında haberimize eklenecektir.
Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.