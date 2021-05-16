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    • Ekonomi
    • 16.05.2021 12:07
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    • 16.05.2021 12:07
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    Market çalışma saatleri değişti! Hafta içi ve hafta sonu marketler saat katta açılıp, kapanacak 2021? BİM, A101, ŞOK...

    17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, ? , İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Hafta içi ve hafta sonu marketler saat katta açılıp, kapanacak?

    Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kademeli normalleşme market çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat katta açılıyor, saat kaçta kapanıyor 2021? İşte tüm detaylar!

    KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    Yayımlanan genelge kapsamında Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. Sürecin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken vatandaşın merak ettiği sorular da yanıtlandı. Özellikle market çalışma saatleri konusuna açıklık getirildi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verilmedi. Marketlerin hafta içi çalışma saatleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

    Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.

        MARKETLER SAAT KATTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2021?

        Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir." ifadelerine yer verildi.

        MARKETLERDE BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

        Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

        Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

        Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
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