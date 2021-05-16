Yarın AVM'ler açık mı? 17 Mayıs AVM'ler çalışıyor mu? Hafta sonu alışveriş merkezleri açılacak mı? Çalışma saatleri...

YEME-İÇME YERLERİ



- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

DİĞER İŞYERLERİ



·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.