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    • 16.05.2021 11:14
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    Yarın AVM'ler açık mı? 17 Mayıs AVM'ler çalışıyor mu? Hafta sonu alışveriş merkezleri açılacak mı? Çalışma saatleri...

    Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, ? ?

    takvim.com.tr
    Yarın AVM'ler açık mı? 17 Mayıs AVM'ler çalışıyor mu?

    Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna geldi. Bu noktada vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin kararların açılmasının bekliyordu. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, AVM'ler yarın açık mı? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açık mı olacak kapalı mı? Alışveriş merkezleri ne zaman açılacak?

    AVM'LER YARIN AÇIK MI? 17 MAYIS PAZARTESİ AVM'LER AÇIK MI OLACAK KAPALI MI?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede AVM'lerle ilgili bilgi de paylaşıldı. Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

    YEME-İÇME YERLERİ

    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

    DİĞER İŞYERLERİ


    ·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
    - Sinema salonları,
    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
    - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
    - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
    - Hamam, sauna ve masaj salonları,
    - Lunaparklar ve tematik parklar.


        ·Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
        ·Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
        ·Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.


        ·Pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
        ·Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
        ·Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,

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