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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 08:15
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    • 17.05.2021 08:15
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    17 Mayıs , , getiri tablosu! 32 günlük faizle ... Faizler damping yaptı!

    Pandemi zamanında bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları çoğalacak mı? Mayıs ayında hangi bankalar 32 günlük azami mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına azami faiz veren bankaların bilgileri ve bir sonraki aylarda bankaların faiz mevzusunda nasıl bir işlem yapacağı ayrıntılar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Faizler damping yaptı! 17 Mayıs Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank getiri tablosu!

    Peş peşe açıklandı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Mayıs ayında vadeli mevduat oranı faizleri tavan yapmış durumda. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Mayıs 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Mayıs'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

    Mevduat faiz oranları 2021

    Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.

    Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50

    Odeabank: %19,20

    Burgan Bank: %19,00

        Alternatifbank: %19,00

        ING: %18,50

        CEPTETEB: %19,00

        Vakıfbank: %18,00

        Halkbank: %18,00

        Yapı Kredi: %17,00

        Ziraat Bankası: %17,00

        Akbank: %17,00

        Mevduat Faizi Nedir?

        Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi 17 Mayıs Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank getiri tablosu! 32 günlük faizle vadeli mevduat faiz kazancı... Faizler damping yaptı!