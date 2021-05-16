Peş peşe açıklandı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Mayıs ayında vadeli mevduat oranı faizleri tavan yapmış durumda. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Mayıs 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Mayıs'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
Mevduat faiz oranları 2021
Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.
Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50
Odeabank: %19,20
Burgan Bank: %19,00