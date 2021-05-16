Yatırımcılar dikkat! Hükümet düğmeye bastı! Kitle fonlaması başlıyor! Paranızın bir kısmını...

Hükümet, Tahvil Garanti Fonu Yasası'nı Meclis'e getirmek için kolları sıvadı. Yasayla yeşil tahvile teşvik gelecek, kitle fonlaması başlayacak.
Fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek. Bireysel yatırımcılar fonun sağladığı teminatla reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarını güvenle alabilecek.
SPK'NIN 2021 AJANDASI YOĞUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reformların önemli ayağından birini sermaye piyasasını güçlendirecek düzenlemeler içeriyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde hayata geçirilecek adımlara ilişkin açıklanan takvime göre, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler yılsonuna kadar yapılacak.