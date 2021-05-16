Yatırımcılar dikkat! Hükümet düğmeye bastı! Kitle fonlaması başlıyor! Paranızın bir kısmını...





YATIRIMCI TALEBİ ARTACAK

Tahvil Garanti Fonu'nun kurulmasına yönelik hazırlıklar da Yatırımcı Tazmin Merkezi ile birlikte yürütülüyor. Fonun kurulması reel sektör şirketlerini tahvil ihracına teşvik edecek. Fonla sağlanacak garanti sayesinde hem tahvil ihraç eden şirketler daha düşük maliyetler çıkarabilecek hem de yatırımcının ilgisi artacak. Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış şirketlerin, bu fonla piyasalara erişimleri mümkün olacak.