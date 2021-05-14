Bankalardan çok büyük müjde! Şartları yerine getiren 1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek sahibi olacak! Hemen hesaba geçecek

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Promosyonlar 500 TL'den başlıyor, 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanya bile var. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyonların listesi.
TEK TEK AÇIKLIYORLAR
Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…
Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL