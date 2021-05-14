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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 13:51
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    • 14.05.2021 13:51
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    Bankalardan çok büyük müjde! Şartları yerine getiren 1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek sahibi olacak! Hemen hesaba geçecek

    Koronavirüs salgısı sonrası yaşanan zorlu günlerde bankalardan emekli kişilere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Emekli ücret alıcısı olma vaziyetine göre bankaların promosyon ödemeleri büyük alaka görüyor. Emekliler için yüksek promosyon ödemeleri yapan bankalar, en az 200 TL ödemelerle en fazla 2.500 TL’ye kadar promosyon dağıtarak tüm emekli müşterilerini mest ediyor. Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

    takvim.com.tr
    Şartları yerine getiren 1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek sahibi olacak!

    Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Promosyonlar 500 TL'den başlıyor, 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanya bile var. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyonların listesi.

    TEK TEK AÇIKLIYORLAR

    Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

    Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…

    Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

    Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

        Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

        Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        Yapı Kredi Bankası: 1.000 TL, 1.250 TL, 1.500 TL

        Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

            QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

            ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

            Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

            Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

            3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

            SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.

            Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor

                E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

                Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

                Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

                * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

                * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

                * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

                * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

                * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

                * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

                * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
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