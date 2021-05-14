Bankalardan çok büyük müjde! Şartları yerine getiren 1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek sahibi olacak! Hemen hesaba geçecek

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.

Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor