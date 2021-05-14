Elektrikte yeni dönem! 1 Haziran’da başlayacak!

Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak. Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak. Tüm bu imkanlar maliyetlerin azaltılmasını sağlarken, istihdama da olumlu katkıda bulunacak.