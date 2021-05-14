Elektrikte yeni dönem! 1 Haziran’da başlayacak!

Son dakika haberi: VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak. Bu çerçevede AVM'ler, OSB'ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek.
Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak. Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak. Tüm bu imkanlar maliyetlerin azaltılmasını sağlarken, istihdama da olumlu katkıda bulunacak.
YENİLENEBİLİRE YATIRIM ARTACAK
YEK-G sistemine de değinilen açıklamaya göre, bu piyasada, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla garanti edilecek.