Faturalar ödeme derdine son! Sorun olmaktan çıkıyor! Faturaları devlet ödüyor! 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor!

Elektrik faturalarının 118 liralık kısmı devlet tarafından ödeniyor. Dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanıyor. Başvuranların elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor. 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. 2021'de de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 118 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Bu kişilerin herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Sadece elektrik faturası ödemelerini PTT şubeleri üzerinden yapmaları yeterlidir. Kişi faturasını öderken söz konusu destek tutarı faturasının tutarından düşülmekte, kalan miktar varsa bu tutar tahsil edilmektedir.