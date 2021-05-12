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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 08:59
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    • 12.05.2021 09:01
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    Bitcoin yatırımı olanlar dikkat! ABD'den son dakika "risk" uyarısı

    Kripto paralar son yıllarda yatırımcıların gözde yatırım araçlarından bir tanesi haline geldi. Son dakika haberine göre ABD'nin sermaye piyasası regülatörü SEC, Bitcoin'e yatırım yapanlara yönelik rapor hazırladı ve spekülatif varlığın açıklamalarının çok dikkatli okunması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan kripto paraların giderek daha çok ürün ve hizmetin ödemelerinde kullanılmaya başlamasının da etkisiyle artan alımlarla tüm piyasalarda toplam hacim yeniden 2.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

    Bitcoin yatırımı olanlar dikkat! Risk uyarısı geldi
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    ABD'nin SPK'sı SEC kripto paralara ilişkin rapor yayımladı ve Bitcoin'in yatırımcılar için oluşturduğu riskler konusunda uyarı yaptı.

    SEC, Bitcoin vadeli piyasalar ve yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına yönelik hazırladığı raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını dikkatle okumalarını, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları konusunda açıklama yaptı.

    Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğu hatırlatılan raporda bu alanda pozisyon alan yatırımcıların çok fazla risk alabildiğini duyurdu.

    PİYASA HACMİ YENİDEN 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI
    Kripto paraların giderek daha çok ürün ve hizmetin ödemelerinde kullanılmaya başlamasının da etkisiyle artan alımlarla tüm piyasalarda toplam hacim yeniden 2.5 trilyon doların üzerine yükseldi.



    Colorado merkezli, 30 milyar dolarlık veri analizi şirketi Palantir, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapma olanağı tanıyacak. CNBC'nin haberine göre Palantir ayrıca kripto varlık projelerinin bulunduğunu da açıkladı.

    Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimseyen ilk büyük firmalardan MicroStrategy'nin yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı ve satışlarında Bitcoin kabul ettiğini açıkladı.



        PayPal'a ait ödeme platformu Venmo, Nisan ayında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash para birimlerine destek verdiğini açıklamıştı.
        Halka açık çay şirketi Urban Tea, 10 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre tüm Çin mağazalarında Dogecoin, Ethereum ve Bitcoin'i kabul etmeye başladı.

        Gelen alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca 4'ünün değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
        Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra hafta başında geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 555.65 milyar dolar ile yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



        Son 24 saat içinde 54,683.99 ve 57,776.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.79 artışla 57,755.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.51 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 45 milyar dolar artışla 1.08 trilyon dolara yükseldi.




        Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 3,841.80 ve 4,332.34 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.74 artışla 4,340.51 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.13'ü buldu. Birimin piyasa hacmi de 501 milyar dolar ile yarım trilyon doları aştı.



        Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 631.84 ve 684.14 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.53 artışla 681.94 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 9.05'i buldu. Birimin piyasa hacmi, 104 milyar dolar ile 100 milyar doları geçti.



            Toplam 9,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 233 milyar dolar düzeyindeydi.

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