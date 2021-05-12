Bitcoin yatırımı olanlar dikkat! ABD'den son dakika "risk" uyarısı

ABD'nin SPK'sı SEC kripto paralara ilişkin rapor yayımladı ve Bitcoin'in yatırımcılar için oluşturduğu riskler konusunda uyarı yaptı.
SEC, Bitcoin vadeli piyasalar ve yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına yönelik hazırladığı raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını dikkatle okumalarını, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları konusunda açıklama yaptı.
Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğu hatırlatılan raporda bu alanda pozisyon alan yatırımcıların çok fazla risk alabildiğini duyurdu.
PİYASA HACMİ YENİDEN 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI
Kripto paraların giderek daha çok ürün ve hizmetin ödemelerinde kullanılmaya başlamasının da etkisiyle artan alımlarla tüm piyasalarda toplam hacim yeniden 2.5 trilyon doların üzerine yükseldi.
Colorado merkezli, 30 milyar dolarlık veri analizi şirketi Palantir, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapma olanağı tanıyacak. CNBC'nin haberine göre Palantir ayrıca kripto varlık projelerinin bulunduğunu da açıkladı.
Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimseyen ilk büyük firmalardan MicroStrategy'nin yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı ve satışlarında Bitcoin kabul ettiğini açıkladı.