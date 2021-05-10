Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.05.2021 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 12:31
    ABONE OL

    yükselecek mi? Swipe (SXP) coin nedir? Geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi?

    Gündemde özellikle yatırım araçlarını takip edenler tarafından yükselecek mi? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Son zamanlarda kripto para piyasası büyük ilgi görür oldu ve kripto para çeşitleri, geleceklerine dair bilgiler, yükselecek mi yoksa düşecek mi olduğuna dair bilgiler merak konusu oldu. Kripto paralarla yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Swipe (SXP) coin nedir? Geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi? Sorgulamalarını sıklıkla yapar oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    SXP coin yükselecek mi?

    SXP coin yükselecek mi? Swipe (SXP) coin nedir? Geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Kripto para birimleri son yıllarda oldukça popüler hale geldi ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Bu noktada kripto para birimleri arasında SXP coinin dikkat çektiği görülüyor. Peki Swipe coin ile yatırım yapılmalı mı? Analistler bu konuda hangi açıklamaları yapıyor? İşte ayrıntılar...

    SXP COİN NEDİR?

    Swipe, mevcut üç ana ürünüyle fiat ve kripto para dünyaları arasında bir köprü oluşturmaya çalışan bir platformdur: Swipe çok varlıklı mobil cüzdan, Swipe kripto para ile finanse edilen banka kartı ve Swipe Token (SXP).

    Swipe cüzdanı, Swipe ekosistemine ana erişim noktası görevi görür ve hem kripto para birimleri hem de fiat para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlıkları depolamak ve yönetmek için kullanılabilir.Cüzdan, Swipe'ın ikinci ürünü olan Swipe banka kartını yönetmek için de kullanılabilir. Bu borç, kullanıcıların kripto para birimlerini Visa ödeme terminallerinde harcamalarına olanak tanır ve her biri artan avantajlar ve avantajlar sunan çeşitli tatlarda gelir.Bu ekosistem, Swipe Network için yakıt görevi gören ve işlem ücretlerini ödemek için kullanılan Swipe Token (SXP) tarafından desteklenmektedir. SXP token sahipleri, Swipe uygulamasında özel indirimler için uygundur ve token, Swipe banka kartıyla fiat ödemeleri yapmak için kullanılabilir.

        SWİPE COİN KURUCULARI KİMLER?

        Swipe, erken bir Bitcoin yatırımcısı ve başlangıç işletmelerinde zengin deneyime sahip bir kişi olan Joselito Lizarondo tarafından kuruldu . Lizarondo şu anda platformun CEO'su olarak görev yapıyor.Buna ek olarak, Vibial Group'un eski kıdemli yaratıcılarından John Khenneth, Swipe'ın COO'su iken, PricewaterhouseCoopers'ta eski bir vergi ve hukuk görevlisi olan Anecita Sotomil, baş hukuk görevlisidir (CLO). Son olarak, Swipe yönetici ekibi, bankalar, perakende ve fintech'te otuz yıldan fazla deneyime sahip iki kez başarılı bir CTO olan yeni eklenen CTO Henry Niduaza ile tamamlandı.Swipe ekibinin tamamı, geliştiriciler, mühendisler, pazarlama ve topluluk yönetimi personeli dahil olmak üzere bir düzineden fazla kişiden oluşur. Kaydırma, mevcut ekip üyelerinin çoğunluğu için ilk kripto odaklı pozisyondur.Temmuz 2020'de, Swipe'ın dünyanın önde gelen dijital varlık borsalarından biri olan Binance tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alındığı açıklandı.

        SXP COİN YÜKSELİR Mİ? ANALİST YORUMU

        Walletinvestor.com ve DigitalCoin'den gelen uzun vadeli Swipe (SXP) fiyat tahminleri, teknik analiz, geçmiş performans ve SXP'nin büyüme oranı, ilerideki boğa koşusu döngüleri için güçlü bir potansiyel gösterdiği için yükseliş gösteriyor.

        Walletinvestor.com'un SXP coin tahminine göre, SXP yüksek getiri ile iyi bir yatırım olacak. 2021'in sonunda, SXP'nin 2022'nin sonunda 7.272, ardından 8.842 dolar, 2023 sonunda 10.350 dolar, 2024 sonunda 11.784 dolar ve 2025 sonunda 13.552 dolar olması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca yatırım değerin % 151,89 artması veya yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) % 22,06 oranında artması öngörülmektedir.

        DigitalCoin , SXP fiyat tahmini 2028'e kadar 22,34 dolara kadar çıkarak Swipe'da son derece yükseliş gösteriyor. DigitalCoin'in analistlerinin tahminine göre, SXP 2021'in sonunda 7,45 dolar, 2022'nin sonunda 8,55 dolar, 2023 sonunda 10,40 dolar, 13,29 dolara ulaşacak. 2024 sonunda ve 2025 sonunda 14.563 dolar. Yatırım değerinin önümüzdeki beş yıl içinde % 192 veya YBBO % 23.95 artması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
        Haberler Ekonomi SXP coin yükselecek mi? Swipe (SXP) coin nedir? Geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi?