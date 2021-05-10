SXP COİN YÜKSELİR Mİ? ANALİST YORUMU

Walletinvestor.com ve DigitalCoin'den gelen uzun vadeli Swipe (SXP) fiyat tahminleri, teknik analiz, geçmiş performans ve SXP'nin büyüme oranı, ilerideki boğa koşusu döngüleri için güçlü bir potansiyel gösterdiği için yükseliş gösteriyor.

Walletinvestor.com'un SXP coin tahminine göre, SXP yüksek getiri ile iyi bir yatırım olacak. 2021'in sonunda, SXP'nin 2022'nin sonunda 7.272, ardından 8.842 dolar, 2023 sonunda 10.350 dolar, 2024 sonunda 11.784 dolar ve 2025 sonunda 13.552 dolar olması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca yatırım değerin % 151,89 artması veya yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) % 22,06 oranında artması öngörülmektedir.

DigitalCoin , SXP fiyat tahmini 2028'e kadar 22,34 dolara kadar çıkarak Swipe'da son derece yükseliş gösteriyor. DigitalCoin'in analistlerinin tahminine göre, SXP 2021'in sonunda 7,45 dolar, 2022'nin sonunda 8,55 dolar, 2023 sonunda 10,40 dolar, 13,29 dolara ulaşacak. 2024 sonunda ve 2025 sonunda 14.563 dolar. Yatırım değerinin önümüzdeki beş yıl içinde % 192 veya YBBO % 23.95 artması bekleniyor.