SXP coin yükselecek mi? Swipe (SXP) coin nedir? Geleceği nasıl? Yatırım için tercih edilir mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Kripto para birimleri son yıllarda oldukça popüler hale geldi ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Bu noktada kripto para birimleri arasında SXP coinin dikkat çektiği görülüyor. Peki Swipe coin ile yatırım yapılmalı mı? Analistler bu konuda hangi açıklamaları yapıyor? İşte ayrıntılar...
SXP COİN NEDİR?
Swipe, mevcut üç ana ürünüyle fiat ve kripto para dünyaları arasında bir köprü oluşturmaya çalışan bir platformdur: Swipe çok varlıklı mobil cüzdan, Swipe kripto para ile finanse edilen banka kartı ve Swipe Token (SXP).
Swipe cüzdanı, Swipe ekosistemine ana erişim noktası görevi görür ve hem kripto para birimleri hem de fiat para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlıkları depolamak ve yönetmek için kullanılabilir.Cüzdan, Swipe'ın ikinci ürünü olan Swipe banka kartını yönetmek için de kullanılabilir. Bu borç, kullanıcıların kripto para birimlerini Visa ödeme terminallerinde harcamalarına olanak tanır ve her biri artan avantajlar ve avantajlar sunan çeşitli tatlarda gelir.Bu ekosistem, Swipe Network için yakıt görevi gören ve işlem ücretlerini ödemek için kullanılan Swipe Token (SXP) tarafından desteklenmektedir. SXP token sahipleri, Swipe uygulamasında özel indirimler için uygundur ve token, Swipe banka kartıyla fiat ödemeleri yapmak için kullanılabilir.