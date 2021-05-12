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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 10:28
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    • 12.05.2021 10:31
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    12 Mayıs güne düşüşle başladı! (Dolar kurunda son durum)

    Son dakika haberine göre 'da endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.441,41 puandan başladı. Analistler, küresel piyasalarda artan enflasyon endişesinin dünya borsalarında satış baskısını artırdığını bildirdi. Öte yandan dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 liranın üzerinde başladı.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.441,41 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,45 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.441,41 puana geriledi.

    Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

    Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile spor oldu.

    Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı.

    Analistler, küresel piyasalarda artan enflasyon endişesinin dünya borsalarında satış baskısını artırdığını bildirdi.

    Bugün, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin dünya genelinde yakından takip edileceğini aktaran analistler, nisanda TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artmasının beklendiğini ifade etti.

        Analistler, ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

        Bugün yurt içi piyasalar öğlene kadar açık olacak ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline girecek. Pay piyasalarında sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek, 12.30-12.40 arasında da kapanış seansı yapılacak.

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        Haberler Ekonomi 12 Mayıs Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! (Dolar kurunda son durum)