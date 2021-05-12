Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile spor oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı.