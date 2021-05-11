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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 10:40
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    • 11.05.2021 10:40
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    coin nedir, ? Kurucusu kim?

    coin nedir, ? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biriside Reef coin. Reef coin, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur. Peki, , nasıl alınır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Reef coin nedir, nasıl alınır?

    Reef coin nedir, nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biriside Reef coin. Reef coin, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur. Peki, Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? İşte tüm detaylar!

    REEF COİN NEDİR?

    Reef, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur . Bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır.

    Proje üzerinde çalışma 2020'nin ikinci yarısında başladı. Reef'in arkasındaki kişiler, kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve "tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim" yarattığını savunuyorlar.

    Reef, likiditeyi bir araya getirir ve otomasyon sağlar. Ayrıca, mevcut ticaret platformlarıyla ilişkili dezavantajları da ele almayı amaçlamaktadır. Merkezi borsalar güvenlik ihlallerine eğilimliyken, merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilir ve genellikle kullanımı zordur.

    REEF NEREDEN SATIN ALINIR?

    REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.

        REEF'İN KURUCULARI KİMLERDİR?

        Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Onun motivasyonu, DeFi ile ilgilenmek isteyen perakende yatırımcılar için girişin önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk alma iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

        Mancheski, kripto para birimine yeni gelenlerin sipariş defterlerinin kullanımıyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl çalıştığını kolaylıkla öğrenmelerini sağlamak istedi.

        Makedonya'da doğan Mancheski, fintech tutkusunun onu blockchain teknolojisiyle tanıştırmasına yol açtığını söyledi. Reef'i hayata geçirmekle ilgili en büyük zorluk olarak yetkin bir ekip oluşturmayı tanımladı.

        Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikler sorulduğunda, "Bağımlılık yapan bir kişiliğim var - kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyler yapmayı bırakamam."

        Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.

        REEF'İ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

        Reef, en iyi yatırım stratejilerine ayak uydurmakta zorlanan mevcut DeFi kullanıcılarının yanı sıra yeni gelenlere yöneliktir. Şirket ayrıca, Ethereum blok zincirinde görülen yüksek gaz ücretlerinin üstesinden gelmek istiyor , ki bazıları bunun DeFi protokollerini "kullanılamaz" hale getirdiğini iddia ediyor.

        Reef'in benzersiz nitelikleri söz konusu olduğunda, herhangi bir DeFi protokolünün işletim sistemine nasıl entegre edilebileceği ile bağlantılıdır. Kullanıcılar tek bir tıklamayla seçtikleri pozisyonlara girip çıkabilir ve likidite havuzu jetonlarını yönetmeyle ilgili bazı güçlükleri ortadan kaldırır.

        Polkadot üzerine nasıl inşa edildiğinden dolayı Reef, Avalanche, Moonbeam ve Plasma'nın yanı sıra Ethereum ve Binance Smart Chain üzerindeki DeFi protokollerini destekleyebilir. Sonuç olarak, Reef kullanıcıları, birden fazla hesap ve takibi zor olabilecek sayısız kullanıcı adı ve şifre gerektirmeden daha geniş sayıda platforma erişebilir.
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        Haberler Ekonomi Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? Kurucusu kim?