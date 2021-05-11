REEF'İN KURUCULARI KİMLERDİR?

Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Onun motivasyonu, DeFi ile ilgilenmek isteyen perakende yatırımcılar için girişin önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk alma iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

Mancheski, kripto para birimine yeni gelenlerin sipariş defterlerinin kullanımıyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl çalıştığını kolaylıkla öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya'da doğan Mancheski, fintech tutkusunun onu blockchain teknolojisiyle tanıştırmasına yol açtığını söyledi. Reef'i hayata geçirmekle ilgili en büyük zorluk olarak yetkin bir ekip oluşturmayı tanımladı.

Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikler sorulduğunda, "Bağımlılık yapan bir kişiliğim var - kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyler yapmayı bırakamam."

Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.