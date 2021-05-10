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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 15:12
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    • 10.05.2021 15:12
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    coin rakiplerini solladı rekor kırdı! neden yükseliyor? coin 10 Mayıs grafik analiz ve yorum!

    coin neden yükseliyor? Sorusu kripto para yatırımcılarının gündeminde yer aldı. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle () coin, Coinbase haberinden sonra k büyük bir çıkış yakaladı. Cardano Ada coin 10 Mayıs 2021 bugün erken saatlerde hızlı alım satım koşulları sağladı ve 14 Nisan'da yaşanan rekor seviyeler tekrar test etti. Bu noktada yatırımcılar, 'Cardano coin neden yükseliyor?' Sorusunu merak etmeye başladı. İşte 10 Mayıs Cardano Ada fiyat tahmini ve yorumlar!

    Cardano neden yükseliyor? ADA coin 10 Mayıs grafik analiz ve yorum!

    Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Cardano (ADA) coin, Coinbase haberinden sonra çok büyük bir çıkış yakaladı. Cardano Ada coin 10 Mayıs 2021 bugün erken saatlerde hızlı alım satım koşulları sağladı ve 14 Nisan'da yaşanan rekor seviyeler tekrar test etti. Bu noktada yatırımcılar, 'Cardano coin neden yükseliyor?' Sorusunu merak etmeye başladı. İşte 10 Mayıs Cardano Ada fiyat tahmini ve yorumlar!

    CARDANO NEDEN YÜKSELDİ?

    2021, adını dünyanın ilk kadın programcısı Ada Lovelace'den alan ADA coin için mükemmel bir yıl olacak. Pazar akşamı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,50 avroluk yeni bir rekor Cardano'nun piyasa kapitalizasyonunu 47 milyar avroya yükseltti. Tether, XRP veya Polkadot gibi kripto endüstrisindeki diğer büyük isimlerden daha fazla (ama aynı zamanda eğlenceli kripto paralardan önemli ölçüde daha az) Dogecoin ).

    Cardano, Ethereum'dan hala oldukça uzak olsa da (ETH'nin piyasa değeri neredeyse 8 kat daha büyük), büyüme dikkat çekicidir. Yılın başından bu yana, ADA yüzde 800'den fazla büyüdü ve bu da Ethereum, Polkadot ve Chainlink'i gölgede bıraktı.

    CARDANO ADA FİYATI 10 MAYIS 2021

    1 ADA COİN KAÇ DOLAR: 1,740300 Dolar

    1 ADA COİN KAÇ TL: ₺14.43

        CARDANO (ADA) NASIL SATIN ALINIR?

        Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz.

        CARDANO (ADA) COİN NEDİR? KİM TARAFINDAN KURULMUŞTUR?

        Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

        Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi ADA coin rakiplerini solladı rekor kırdı! Cardano neden yükseliyor? Cardano ADA coin 10 Mayıs grafik analiz ve yorum!