CARDANO NEDEN YÜKSELDİ?

2021, adını dünyanın ilk kadın programcısı Ada Lovelace'den alan ADA coin için mükemmel bir yıl olacak. Pazar akşamı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,50 avroluk yeni bir rekor Cardano'nun piyasa kapitalizasyonunu 47 milyar avroya yükseltti. Tether, XRP veya Polkadot gibi kripto endüstrisindeki diğer büyük isimlerden daha fazla (ama aynı zamanda eğlenceli kripto paralardan önemli ölçüde daha az) Dogecoin ).

Cardano, Ethereum'dan hala oldukça uzak olsa da (ETH'nin piyasa değeri neredeyse 8 kat daha büyük), büyüme dikkat çekicidir. Yılın başından bu yana, ADA yüzde 800'den fazla büyüdü ve bu da Ethereum, Polkadot ve Chainlink'i gölgede bıraktı.