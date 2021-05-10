Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Cardano (ADA) coin, Coinbase haberinden sonra çok büyük bir çıkış yakaladı. Cardano Ada coin 10 Mayıs 2021 bugün erken saatlerde hızlı alım satım koşulları sağladı ve 14 Nisan'da yaşanan rekor seviyeler tekrar test etti. Bu noktada yatırımcılar, 'Cardano coin neden yükseliyor?' Sorusunu merak etmeye başladı. İşte 10 Mayıs Cardano Ada fiyat tahmini ve yorumlar!
CARDANO NEDEN YÜKSELDİ?
2021, adını dünyanın ilk kadın programcısı Ada Lovelace'den alan ADA coin için mükemmel bir yıl olacak. Pazar akşamı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,50 avroluk yeni bir rekor Cardano'nun piyasa kapitalizasyonunu 47 milyar avroya yükseltti. Tether, XRP veya Polkadot gibi kripto endüstrisindeki diğer büyük isimlerden daha fazla (ama aynı zamanda eğlenceli kripto paralardan önemli ölçüde daha az) Dogecoin ).
Cardano, Ethereum'dan hala oldukça uzak olsa da (ETH'nin piyasa değeri neredeyse 8 kat daha büyük), büyüme dikkat çekicidir. Yılın başından bu yana, ADA yüzde 800'den fazla büyüdü ve bu da Ethereum, Polkadot ve Chainlink'i gölgede bıraktı.
CARDANO ADA FİYATI 10 MAYIS 2021
1 ADA COİN KAÇ DOLAR: 1,740300 Dolar
1 ADA COİN KAÇ TL: ₺14.43