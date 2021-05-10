BİNANCE PARA ÇEKMEYİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU!

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Açıklamada "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alınmıştır. Ekibimizin konu üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TEKRAR BAŞLADI

Öte yandan şirket, bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

Binance'yi kullanan yatırımcılar böylelikle rahat bir nefes almış oldu.

BİNANCE NE İŞE YARAR?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.