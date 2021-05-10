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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 21:41
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    • 10.05.2021 21:41
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    1100 TL yardım ne zaman verilecek? ? Yardım parası nereden alınır?

    1100 TL sosyal yardım alınmaya devam ediyor ve başvurusu sonuçlanan vatandaşlara bilgi sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sosyal yardımı ödemelerinde son alınan kararla 1.000 TL'lik ödeme 1.100 TL'ye yükseldi. Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. Peki, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? ? Yardım parası nereden alınır? İşte merak edilenler...

    1100 TL yardım ne zaman verilecek?

    Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları alınıyor. Tam kapanma döneminde başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor. Bu bağlamda da neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? 1100 TL yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası nereden alınır? İşte detaylar...

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

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    1100 TL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

    1100 TL yardım başvuru değerlendirmesinin ardından açıklanıyor. Ayrıca son bilgilere göre, hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

        KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

        1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına geliyor.

        SYDV'LERE 183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

        KİMLER BAŞVURACAK?

        Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

        KİMLER ALAMAYACAK?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

            PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

            Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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            Haberler Ekonomi 1100 TL yardım ne zaman verilecek? 1100 TL yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası nereden alınır?