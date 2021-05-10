Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları alınıyor. Tam kapanma döneminde başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor. Bu bağlamda da neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? 1100 TL yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası nereden alınır? İşte detaylar...
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
1100 TL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
1100 TL yardım başvuru değerlendirmesinin ardından açıklanıyor. Ayrıca son bilgilere göre, hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."