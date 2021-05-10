Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları alınıyor. Tam kapanma döneminde başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor. Bu bağlamda da neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? 1100 TL yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası nereden alınır? İşte detaylar...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

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