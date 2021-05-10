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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 11:54
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    • 10.05.2021 11:57
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    coin ne zaman çıkacak? Shiba INU (SHIB) token nedir? SHIB nasıl alınır? Bugün saat 14:00'da...

    (SHIB) coin nedir, nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kripto para borsası olan , Shiba Inu’yu (SHIB) listeleme kararı aldı. 'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan , yerini Shiba Inu (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Inu isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Inu token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, , , hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Inu token hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Shiba INU coin Binance'da listelendi! SHIB nasıl alınır?

    Kripto para borsası olan Binance, Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldı. Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Uni isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Uni token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Shiba Uni nedir, SHIB token nasıl alınır, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Uni token hakkında merak edilenler!

    SHIBA COİN BİNANCE NE ZAMAN ÇIKACAK? AÇIKLAMA GELDİ!

    Kripto para borsası Binance, son günlerin Dogecoin'le birlikte konuşulan kripto parası Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldı.

    Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. İşlemler, bugün TSİ 14.00'te başlatılacak. Kullanıcılar şimdiden SHIB yatırabilirler.

    'DOGECOIN KATİLİ' OLARAK SUNULAN SHIBA UNI (SHIB) NEDEN YÜKSELDİ?

    Elon Musk'ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir "meme" yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs'ta, yine Elon Musk'yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

    Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi "Shiba Uni" olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre "deneysel" nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.

        SHIBA UNI (SHIB) TOKEN NEDİR?

        * Borsalardaki kısaltması: SHIB
        * Blockchain teknolojisi: Ethereum (ERC-20)

        Shiba Inu, Ethereum (ETH) tabanlı bir ERC-20 tokenıdır. Token, kendi resmi sitesinde "kendiliğinden meydana gelmiş merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyi" olarak lanse ediliyor.

        Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak "acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?" sorularını da beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı gibi Dogecoin'in popülaritesi deyim yerindeyse çığ gibi büyümüş ve tokenın Coinmarketcap sıralamasında 4. sıraya yerleşmesini sağlamıştı.

        SHIB, NEDEN 'DOGECOİN KATİLİ' OLARAK ANILIYOR?

        Bu tanımlamanın yatırımcılar tarafından değil SHIB topluluğu tarafından lanse edildiğini belirtmekte yarar var. Topluluk, henüz gerçekleşmemiş bir hedef üzerine, dikkat çekmek amacıyla bu benzetmeyi yapıyor. Kendilerine göre SHIB'in DOGE'den en önemli farkı bir ekosistemi bulunması. Bu ekosistemin içerisinde ShibaSwap adında SHIB'in öncülük ettiği bir kripto para borsası da var.

        SHIB ekosisteminin bir diğer üyesi de BONE. Topluluk tarafından yeni bir Dogecoin katili olarak adlandırılan BONE, henüz yayında değil. Ancak DeFi (Merkeziyetsiz Finansal Yapı) olarak planlandığı açıkça belirtiliyor.

        SHIBA, DOGE'UN İZİNDEN GİDİYOR

        Dogecoin'in maskot olarak kullandığı Shiba Inu türü köpeği direkt olarak temeline alan Shiba Inu (SHIB) isimli kripto para, kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yakaladı. SHIB, neredeyse 1 haftada %500'e yakın yükseliş elde etti.

        Bu durum aslında 2017 yılında yaşanan ICO çılgınlığını hatırlatmakta. 2017 yılında neredeyse her yeni ICO rekor yükseliş elde etmişti. Şu anda Dogecoin'e benzer birçok kripto para birimi aynı şekilde yükseliş elde ediyor. Şaka olarak piyasaya sürülen DOGE bugün neredeyse 100 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Bu durum 2 sene önce neredeyse imkansız olarak görülüyordu. Elon Musk'ın DOGE'a olan katkıları sayesinde fiyat kısa süre içerisinde rekor kırsa da SHIB için böyle bir durum söz konusu değil.

        Shiba Inu'nun basit bir Tweet'le bu kadar değerlenmesinin ardında yatan sebep elbette Dogecoin'de yaşananlardı. Elon Musk'ın birçok takipçisi, birkaç ayda binlerce kat değerlenen Dogecoin'in ardından SHIB'de de benzer bir değerlenme beklentisi içine girdi. Bu değerlenmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kestirmek elbette birimin doğası gereği mümkün değil.

        SHIBA INU NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

        Shiba Inu'nun şu anda tüm popüler kripto para borsalarında listelenmiyor. Ancak yine de kolaylıkla satın alınabilecek kanallar mevcut. SHIB, OKEx, Poloniex ve Gate.io üzerinden alınabileceği gibi, ünlü DeFi platformu Uniswap (UNI) üzerinden de kolaylıkla satın alınabilir.
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        Haberler Ekonomi Shiba INU coin Binance ne zaman çıkacak? Shiba INU (SHIB) token nedir? SHIB nasıl alınır? Bugün saat 14:00'da...