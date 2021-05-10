Kripto para borsası olan Binance, Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldı. Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Uni isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Uni token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Shiba Uni nedir, SHIB token nasıl alınır, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Uni token hakkında merak edilenler!
SHIBA COİN BİNANCE NE ZAMAN ÇIKACAK? AÇIKLAMA GELDİ!
Kripto para borsası Binance, son günlerin Dogecoin'le birlikte konuşulan kripto parası Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldı.
Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. İşlemler, bugün TSİ 14.00'te başlatılacak. Kullanıcılar şimdiden SHIB yatırabilirler.
'DOGECOIN KATİLİ' OLARAK SUNULAN SHIBA UNI (SHIB) NEDEN YÜKSELDİ?
Elon Musk'ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir "meme" yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs'ta, yine Elon Musk'yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.
Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi "Shiba Uni" olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre "deneysel" nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.