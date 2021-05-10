'DOGECOIN KATİLİ' OLARAK SUNULAN SHIBA UNI (SHIB) NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir "meme" yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs'ta, yine Elon Musk'yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi "Shiba Uni" olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre "deneysel" nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.