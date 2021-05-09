Dogecoin ve Bitcoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeler heyecanla araştırılıyor. Dogecoin özellikle son haftalarda dikkatleri üzerine çeken birim olurken aşırı derece yükselişi de herkesi şaşırttı. Şimdi binlerce kişi uzmanların yaptığı yorumlara odaklandı. Peki, dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin daha yükselir mi? İşte 9 Mayıs kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler...
DOGECOİN NEDEN DÜŞÜYOR? DOGE NE KADAR 9 MAYIS 2021?
Elon Musk'ın sunduğu SNL programı öncesi Dogecoin bir anda düşüşe geçti; 30 dakikada 0.71 dolardan 0.59 dolara gerilemiş durumda. Dogecoin, 0.60'ın altından gelen tepki alımları ile birlikte 19.45'te yeniden 0.66 dolara yükseldi. Haberimizin hazırlandığı esnada ise sabah saat 0,:45 sıralarında Dogecoin 0,6500 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.
9 MAYIS DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 DOGECOİN (DOGE) : 4.68TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000009719 BTC
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.0001443 ETH