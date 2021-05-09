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    • Ekonomi
    • 09.05.2021 12:53
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    • 09.05.2021 12:53
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    ne kadar oldu? coin neden düşüyor son dakika? 9 Mayıs DOGE yorum ve grafik analizi!

    hakkında son gelişmeler merakla takip edilirken son gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde dikkatleri üzerine çeken coin'deki son veriler araştırılıyor. 'ın programı öncesi Dogecoin bir anda düşüşe geçti. Bu konuda yapılan uzman yorumları da anbean takip ediliyor. Peki, ? Dogecoin neden düşüyor? İşte 9 Mayıs kripto para piyasaları son durum!

    takvim.com.tr
    Dogecoin ne kadar? Dogecoin neden düşüyor?

    Dogecoin ve Bitcoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeler heyecanla araştırılıyor. Dogecoin özellikle son haftalarda dikkatleri üzerine çeken birim olurken aşırı derece yükselişi de herkesi şaşırttı. Şimdi binlerce kişi uzmanların yaptığı yorumlara odaklandı. Peki, dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin daha yükselir mi? İşte 9 Mayıs kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler...

    DOGECOİN NEDEN DÜŞÜYOR? DOGE NE KADAR 9 MAYIS 2021?

    Elon Musk'ın sunduğu SNL programı öncesi Dogecoin bir anda düşüşe geçti; 30 dakikada 0.71 dolardan 0.59 dolara gerilemiş durumda. Dogecoin, 0.60'ın altından gelen tepki alımları ile birlikte 19.45'te yeniden 0.66 dolara yükseldi. Haberimizin hazırlandığı esnada ise sabah saat 0,:45 sıralarında Dogecoin 0,6500 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

    9 MAYIS DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?

    1 DOGECOİN (DOGE) : 4.68TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)

    1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000009719 BTC

    1 DOGECOİN (DOGE) : 0.0001443 ETH

        DOGECOİN NEDİR?

        Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

        DOGECOIN NASIL ALINIR?

        Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.
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