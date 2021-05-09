Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor! 15 milyon TL ödeme yapılacak!

Akdeniz ve Ege'de en tehlikeli istilacı tür olan ve zehrinin siyanürden 1200 kat daha yüksek olduğu bilinen balon balığının ücret karşılığında avlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı sonrasında alımları başlatacak. Geçen yıl kuyrukları kesilerek teslim edilen balıklar, bu yıl kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Alımlar Akdeniz ve Ege'de görülen 8 türün tamamını da kapsayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizlerimizdeki istilacı türlerle mücadelesi kapsamında en tehlikeli tür olarak görünen zehirli balon balığı alımlarına ilişkin tebliğ hazırlanıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle ekolojik etkisinin azaltılması ve mümkün olan en kapsamlı şekilde ekonomiye kazandırılması hususundaki talimatları üzerine başlatılan mücadele kapsamında, balon balıklarının alımına ilişkin hazırlanan tebliğ çıktıktan sonra bayramın ardından mayıs ayı içerisinde alım programının başlatılmasını planladıklarını açıkladı.
İlk kez geçen yıl, avlanan balıkların kuyrukları kesilerek yapılan alımlarda bu yıl balıkçılar tarafından yakalanacak balon balıkları, kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Alımlar Akdeniz ve Ege'de görülen 8 türün tamamını da kapsayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve alınan balıkların ne yapılacağı yönünde bilgiler verdi.