Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor! 15 milyon TL ödeme yapılacak!

'İNSANA SALDIRAN CANLILAR DEĞİL'

Bu balığı denizlerimizden tamamen yok etmenin mümkün olmadığı gerçeğine de işaret eden Atalay, "Biz sadece azaltmayı hedefliyoruz. Halkımızda farkındalık da çok yoğun bir şekilde oluştu. Bu balıklar normal şartlarda insana saldıran canlılar değil. Sadece gıda olarak tüketildiği zaman ölüme kadar varan hastalanmalara neden oluyor. Lakin istilacı ve yabancı tür oldukları için hiçbir şekilde ekosistemde istemiyoruz. Özellikle ekonomiye kazandırılması asıl amacımız olacak. Ondan sonra vatandaş kendisi bu balığı avlayıp kurallara uygun bir şekilde sanayide kullanmayı hedefleyecek" diye konuştu.