Dogecoin katili: Shiba Unı (SHIB) token nedir? %328 oranında rekor kırdı! Shiba Uni coin nasıl alınır, hangi amaçla üretildi?

ELON MUSK VE SHIBA INU TOKEN ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Shiba Inu'nun fiyatında katlanma yaşanmasını sağlayan etmense yine bir Elon Musk Tweet'iydi. Elon Musk, BM Yenilikçi Finans ve Sürdürülebilir Yatırımlar Özel Temsilcisi Hiro Mizuno'nun paylaşımını yanıtladı. Mizuno, paylaşımında "Yatırımcılar kısa vadeli Shiba coin'leri alıp satmayı tercih ederse sorun yok. Ama aynısını Shiba köpekleriyle yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Bir kez evlat edindiğinizde, onları hayatları boyunca iyi durumda tutmalısınız. Sevimli hayvanlar ve insan dostlarıdır." ifadelerine yer verdi.

Elon Musk'ın bu Tweet'e yanıtıysa yalnızca "Bir Shiba yavrusu arıyorum!" şeklinde oldu. 7 Mayıs sabayı 9:14'te atılan bu Tweet'in ardından SHIB'de değerlenme süreci başladı. Aradan geçen 24 saatin ardından da iki katı aşkın bir değerlenme yaşandı. Birimin piyasa hacmiyse neredeyse %1000 artış yaşayarak 1 milyon 665 bin 225 dolara ulaştı.