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    • Ekonomi
    • 08.05.2021 12:17
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    • 08.05.2021 12:19
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    Nisan ayı Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Nisan ayına ilişkin Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini üzerinden alabilecekler.

    Bakan açıkladı: 10 Mayıs'ta hesaplara yatıyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Nisan ayına ilişkin desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.



    TWITTER'DAN DUYURDU
    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler." ifadelerini kullandı.

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