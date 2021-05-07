Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.05.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 09:35
    ABONE OL

    ? ? Mayıs ayı ödemeleri…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden koronavirüsten dolayı ile işlerine ara vermek zorunda kalan onbinlerce vatandaşlara ödenen ve ekonomik olarak nefes aldıran ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nakdi ücret desteği olarak da adlandırılan bu ödemeleri her ay hesaplara yatırıyor. Peki Mayıs ayı ödemeleri için tarih verildi mi? Ücretsiz izin desteğinden kimler yararlanabiliyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak?

    Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı? Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsten ekonomik olarka olumsuz etkilenen vatandaşlar için yapılan bu ödeme ile mağduriyetleri giderme amaçlanıyor. Peki nakdi ücret desteğini kimler alabiliyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    MAYIS AYI ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

    İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. Madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor. Diğer yandan 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne gönderebiliyor. Salgın döneminde uygulanan bu tip ücretsiz izin için işverenin işçiden onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi bu şekilde ücretsiz izne gönderilmiş olmak nedeniyle işyerinden tazminatını alarak da ayrılamıyor. Bu düzenleme halen devam ettiği için tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile talep azlığı nedeniyle işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmesi mümkün.

        1-) 4447 sayılı Kanunun kapsamında olmak
        2-) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak
        3-) Kısa çalışma ödeneği almıyor olmak
        4-) Emekli aylığı almıyor olmak

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir

        Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır.Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünya bu ana kilitlendi! İngiltere ile Fransa kafa kafaya geldi!
        Haberler Ekonomi Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı? Mayıs ayı ödemeleri…