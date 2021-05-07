Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı? Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsten ekonomik olarka olumsuz etkilenen vatandaşlar için yapılan bu ödeme ile mağduriyetleri giderme amaçlanıyor. Peki nakdi ücret desteğini kimler alabiliyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
MAYIS AYI ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. Madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor. Diğer yandan 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne gönderebiliyor. Salgın döneminde uygulanan bu tip ücretsiz izin için işverenin işçiden onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi bu şekilde ücretsiz izne gönderilmiş olmak nedeniyle işyerinden tazminatını alarak da ayrılamıyor. Bu düzenleme halen devam ettiği için tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile talep azlığı nedeniyle işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmesi mümkün.