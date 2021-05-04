RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüsle mücadele nedeniyle geçilen tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına tabi olanlar mümkünse uzaktan çalışmaya geçecek. Uzaktan çalışmaya uygun olmayan işler için kısa çalışma ve nakdi ücret desteği devreye girecek. Nakdi ücret desteğinin ödeme tarihi belli olurken destekten yararlanmak için 4 şartın mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. İşte detaylar…

04.05.2021 09:46 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:46
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

17 günlük tam kapanma süresince çalışma hayatındaki muafiyetler belirlendi. Çalışma belgesi alınabilen sektörlerde çalışanlar kapanma döneminde çalışmaya devam edebilecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Muafiyet kapsamında olmayıp sokağa çıkma yasağına tabi olan işyeri ve kişiler için ise ilk tercih uzaktan çalışma.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Ancak uzaktan çalışmaya uygun olmayan işler için kısa çalışma ve nakdi ücret desteği devrede.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN KAPSAMI
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Diğer yandan 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne gönderebiliyor. Salgın döneminde uygulanan bu tip ücretsiz izin için işverenin işçiden onay alması gerekmiyor.