Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği alabilmek için 4 şart! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Koronavirüsle mücadele nedeniyle geçilen tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağına tabi olanlar mümkünse uzaktan çalışmaya geçecek. Uzaktan çalışmaya uygun olmayan işler için kısa çalışma ve nakdi ücret desteği devreye girecek. Nakdi ücret desteğinin ödeme tarihi belli olurken destekten yararlanmak için 4 şartın mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. İşte detaylar…
04.05.2021 09:46
- Son Güncelleme: 04.05.2021 09:46