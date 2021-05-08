Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. Ayhan Erler'in 1991 yılında yaptığı modelleme çalışmasında Türkiye'de 6 bin 500 ton metal altın cevheri potansiyelinin olduğunu söylediğini anımsattı.
AFRİKA'DAN SONRA İKİNCİ
Erler'in o günlerde tek başına 100 ton altın rezervine sahip yatakların olabileceğinden söz ettiğini kaydeden Yılmaz, "Kışladağ Altın Madeni bundan sonra bulunmuştur ki bu Sayın Erler'in görüşünü kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmaya göre Güney Afrika'dan sonra dünyada altın potansiyeli en yüksek ikinci ülkeyiz." dedi.
4 BİN 700 TON ALTIN
Yılmaz, bugün bu potansiyelin sadece 382 tonunun ekonomiye kazandırılabildiğini ifade ederek, "Görüyoruz ki güncel altın fiyatları dikkate alındığında ise 1500 ton cevherin daha rezerv olarak tespit edildiğini özellikle vurgulamak isterim. Önümüzdeki süreçte ise mevcut ekonomik koşullar altında geriye kalan yaklaşık 4 bin 700 ton potansiyel kaynağın belirlenmesi kapsamında gerçekleştirilecek arama geliştirme çalışmaları için yaklaşık 10 milyar dolar risk sermayesine gereksinim duyulacaktır." diye konuştu.