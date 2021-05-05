5 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|24,74
|22,60
|9,47
|Bagfaş
|26,40
|24,80
|6,45
|Bursa Çimento
|3,84
|3,65
|5,21
|Ford Otosan
|177,40
|168,90
|5,03
|Hektaş
|9,86
|9,49
|3,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|22,96
|3,66
|Coca Cola İçecek
|83,25
|80,95
|2,84
|Netaş Telekomünikasyon
|25,32
|24,64
|2,76
|Kartonsan
|63,25
|61,60
|2,68
|Şekerbank
|1,15
|1,12
|2,68
|Anadolu Efes
|24,50
|23,96
|2,25
|Vestel
|30,16
|29,50
|2,24
|Aksa
|16,94
|16,57
|2,23
|Koza Altın
|117,50
|115,00
|2,17
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|5,27
|2,09
|Verusa Holding
|56,45
|55,30
|2,08
|Esenboğa Elektrik
|32,62
|32,00
|1,94
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,72
|16,41
|1,89
|Ege Gübre
|221,90
|217,80
|1,88
|Sabancı Holding
|8,36
|8,21
|1,83
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,47
|2,54
|-2,76
|Jantsa Jant Sanayi
|690,00
|707,00
|-2,40
|Bera Holding
|30,06
|30,64
|-1,89
|Fenerbahçe Futbol
|27,74
|28,26
|-1,84
|Ereğli Demir Çelik
|19,31
|19,65
|-1,73
|İhlas Holding
|0,60
|0,61
|-1,64
|Akiş GMYO
|1,96
|1,99
|-1,51
|Borusan Mannesmann
|25,10
|25,44
|-1,34
|Polisan Holding
|3,08
|3,12
|-1,28
|Mavi Giyim
|45,92
|46,50
|-1,25
|Tekfen Holding
|16,26
|16,46
|-1,22
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,61
|-1,11
|TAV Havalimanları
|22,64
|22,88
|-1,05
|İş Finansal Kiralama
|3,23
|3,26
|-0,92
|Sasa Polyester
|35,48
|35,78
|-0,84
|Tukaş
|7,10
|7,16
|-0,84
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,96
|29,20
|-0,82
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,24
|1,25
|-0,80
|Alkim Kimya
|17,56
|17,70
|-0,79
|Aksa Enerji
|11,85
|11,94
|-0,75