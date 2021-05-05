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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 15:24
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    • 05.05.2021 15:24
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    5 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Çimsa hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,47 oranında 24,74'den yükselerek işlem gördü. 5 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    5 Mayıs borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çimsa 24,74 22,60 9,47
    Bagfaş 26,40 24,80 6,45
    Bursa Çimento 3,84 3,65 5,21
    Ford Otosan 177,40 168,90 5,03
    Hektaş 9,86 9,49 3,90
    Kordsa Teknik Tekstil 23,80 22,96 3,66
    Coca Cola İçecek 83,25 80,95 2,84
    Netaş Telekomünikasyon 25,32 24,64 2,76
    Kartonsan 63,25 61,60 2,68
    Şekerbank 1,15 1,12 2,68
    Anadolu Efes 24,50 23,96 2,25
    Vestel 30,16 29,50 2,24
    Aksa 16,94 16,57 2,23
    Koza Altın 117,50 115,00 2,17
    Kerevitaş Gıda 5,38 5,27 2,09
    Verusa Holding 56,45 55,30 2,08
    Esenboğa Elektrik 32,62 32,00 1,94
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,72 16,41 1,89
    Ege Gübre 221,90 217,80 1,88
    Sabancı Holding 8,36 8,21 1,83

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 2,47 2,54 -2,76
    Jantsa Jant Sanayi 690,00 707,00 -2,40
    Bera Holding 30,06 30,64 -1,89
    Fenerbahçe Futbol 27,74 28,26 -1,84
    Ereğli Demir Çelik 19,31 19,65 -1,73
    İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
    Akiş GMYO 1,96 1,99 -1,51
    Borusan Mannesmann 25,10 25,44 -1,34
    Polisan Holding 3,08 3,12 -1,28
    Mavi Giyim 45,92 46,50 -1,25
    Tekfen Holding 16,26 16,46 -1,22
    Torunlar GMYO 3,57 3,61 -1,11
    TAV Havalimanları 22,64 22,88 -1,05
    İş Finansal Kiralama 3,23 3,26 -0,92
    Sasa Polyester 35,48 35,78 -0,84
    Tukaş 7,10 7,16 -0,84
    Tofaş Oto Fabrikası 28,96 29,20 -0,82
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,24 1,25 -0,80
    Alkim Kimya 17,56 17,70 -0,79
    Aksa Enerji 11,85 11,94 -0,75

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    Haberler Ekonomi 5 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?