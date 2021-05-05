Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dar gelirli binlerce aile aylık olarak ödenen bu destek yararlanırken yeni başvuracak olanlar da ayrıntıları ve şartları merak ediyor. Peki elektrik desteği yardımını kimler alabilir, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…