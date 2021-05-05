Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dar gelirli binlerce aile aylık olarak ödenen bu destek yararlanırken yeni başvuracak olanlar da ayrıntıları ve şartları merak ediyor. Peki elektrik desteği yardımını kimler alabilir, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR?
Elektrik Desteği Yardımı, dar gelirli ailelere, devlet tarafından sağlanan bir yardım kamanyası olup bu kişilerin başvuru yapmaları halinde elektrik faturalaırnın belli bir kısmının devlet tarafından ödenmesi durumudur. Normal vatandaşlar için üst sınır 118 lira olurken cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik faturası desteği ise 200 lira olarak belirlendi.
Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)
3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)
4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL) destek sağlanıyor..