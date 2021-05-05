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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 14:26
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    • 05.05.2021 14:26
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    ? ? Başvuru şartları neler?

    Milyonlarca vatandaş pandemiden dolayı ekonomik yönden olumsuz etkilendi ve devlet tarafından verilen ? Sorgulaması sıklıkla yapılıyor. Dar gelirli vatandaşlar elektrik faturalarının ödenmesiyle birlikte daha rahat bir nefes almak istiyor. Peki bu destekten yararlanabilir? Elektrik desteği yardımı başvuruları için şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır?

    Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dar gelirli binlerce aile aylık olarak ödenen bu destek yararlanırken yeni başvuracak olanlar da ayrıntıları ve şartları merak ediyor. Peki elektrik desteği yardımını kimler alabilir, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR?

    Elektrik Desteği Yardımı, dar gelirli ailelere, devlet tarafından sağlanan bir yardım kamanyası olup bu kişilerin başvuru yapmaları halinde elektrik faturalaırnın belli bir kısmının devlet tarafından ödenmesi durumudur. Normal vatandaşlar için üst sınır 118 lira olurken cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik faturası desteği ise 200 lira olarak belirlendi.

    Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

    1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

    3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

    4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

    5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL) destek sağlanıyor..

        ELEKTRİK DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

        Elektrik Desteği Yardımı alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor.2021 itibarıyla bu tutar 852 lira.Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir.Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 'evde bakım yardımı' almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.

        Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Elektrik yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?