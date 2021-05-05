İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor! Çalışanlara süper haber geldi! Ve detaylar netleşti!

Asgari maliyete 500 TL zammın ardından kıdem tazminatı tutarı da sonuçlandı. Kıdem tazminatı, çalışma yılına göre birikmiş toplu bir para olduğundan çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Genelde sözleşmenin işveren tarafından tek taraflı feshi ile ortaya çıkan kıdem tazminatı hakkı, bazı gidişatlarda istifayla da elde edilebiliyor. SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
8 Eylül 1999 tarihi
Emeklilik hakkıyla istifa ise en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Burada ise işe giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran tazminata hak kazanıyor.
SGK'dan alınan yazı
Bir başka deyişle yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.