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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 08:31
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    • 06.05.2021 08:31
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    İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor! Çalışanlara süper haber geldi! Ve detaylar netleşti!

    Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı alabilirsiniz. İstifa edenler de alabiliyor. Çalışan birçok kişi tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. Fakat bazı durumlarda çalışan kendi isteğiyle işi bırakmış olsa da kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Kıdem tazminatı hakkı için bir yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. evlilik, askerlik ve emeklilik için istifa edenler tazminat hakkı kazanıyor. İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir.

    takvim.com.tr
    Ve detaylar netleşti! İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor!

    Asgari maliyete 500 TL zammın ardından kıdem tazminatı tutarı da sonuçlandı. Kıdem tazminatı, çalışma yılına göre birikmiş toplu bir para olduğundan çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Genelde sözleşmenin işveren tarafından tek taraflı feshi ile ortaya çıkan kıdem tazminatı hakkı, bazı gidişatlarda istifayla da elde edilebiliyor. SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

    8 Eylül 1999 tarihi

    Emeklilik hakkıyla istifa ise en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Burada ise işe giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran tazminata hak kazanıyor.

    SGK'dan alınan yazı

    Bir başka deyişle yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.


        Evlilik halinde 1 yıl içinde

        Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve feshin gerekçesinin 'evlilik' olduğunun açıkça belirtilmesi şart. Hamilelik veya doğum sebebine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Yani tazminat ödenmiyor.

        İşten çıkarma yasağı devam ederken

        İşten çıkarma yasağının uzatıldığı bu dönemlerde iş akdinizi kendiniz feshediyorsanız kıdem tazminatı alabilmeniz için ücretin ödenmemesi, eksik ödenmesi, sigorta priminin yatırılmaması, prime esas kazançların gerçek tutar yerine daha düşük tutardan bildirilmesi gibi bir haklı fesih sebebiniz olmalı. Bunların dışında da emeklilik şartıyla işten çıkarma yasağının olduğu bu günlerde istifayla kıdem tazminatı alınabiliyor.



        İşyeri devredilirse talep edilir mi?

        Hayır. İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

        Patron maaşa zam yapmadıysa istifa edip alınabilir mi?

        İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmaz.

        Doğum nedeniyle işten ayrılan hak kazanır mı?

        İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin tazminat hakkı yok. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor.

            2021 KIDEM TAZMİNATI AÇIKLANDI!

            İş göremezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

            Kıdem tazminatı tavan fiyatı 8651,62 TL oldu.

            Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

            Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

            Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

            KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

            İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir.

            KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

            Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalışanın her şeyden önce sigortalı olarak ve iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan her çalışan kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk şartını karşılamış demektir ancak bu şartlar tek başlarına kıdem tazminatı almaya yeterli değildir. Kıdem tazminatı alabilmek için, aşağıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

            İşverenin, kanunda belirtilen haklı nedenlerin hiçbirine dayanmadan çalışanı işten çıkartması.

            İş sözleşmesine konu olan işin, çalışanın sağlığını ya da yaşam şeklini tehlikeye sokması.

            İşveren ya da birlikte çalışmak zorunda olduğu başka bir çalışanın taşıdığı bulaşıcı hastalığa yakalanması.

            İşverenin; iş sözleşmesinin imzalanması sırasındaçalışana işin nitelikleri ile ilgili yanlış bilgi vermesi.

            Çalışana veya çalışanın aile fertlerinden herhangi birine işveren tarafından hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunulması.

            İşverenin, çalışandan yasadışı bir iş yapmasını istemesi.

            Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra bu durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem almaması.

            İş yerinde bir haftadan daha uzun süre ile işin durmasına neden olacak bir durumun oluşması.

            Kadın çalışanın, evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak istemesi.

            Erkek çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için silah altına alınması.

            Emekliliğe hak kazanılması.

            Malullük durumunun oluşması.

            Çalışanın ölmesi.

            Yukarıda yer alan bu durumların herhangi biri oluşmuşsa, çalışan derhal fesih yolu ile sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda, mahkeme yoluyla ve yasal faiziyle birlikte alınabilmektedir.

                KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

                Kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Tam yıl dışında kalan süre için ise, 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat miktarı hesaplanır. Burada bilinmesi gereken bir konu; kıdem tazminatının tavan tutarıdır. 2020 yılı ikinci yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 7.117, 17 TL'dir. Yani brüt ücreti bu rakamdan yüksek olan işçilerin alabileceği tazminat yıllık olarak bu tutarda olacaktır.

                KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ

                Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir. Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır. Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır. Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.
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                Haberler Ekonomi İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor! Çalışanlara süper haber geldi! Ve detaylar netleşti!