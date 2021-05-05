Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 1.420,82 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,58 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 1.420,82 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile orman, kağıt, basım; en çok kaybettiren ise yüzde 4,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 0,34 düşüşle 1.416,25 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ve oynaklığın arttığını bildirdi.