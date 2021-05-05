Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.