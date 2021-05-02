Bankalar müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi.

Tam kapanma genelgesi ile birlikte bankaların 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan çalışma saatleri de değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tam kapanma tedbirlerine ilişkin duyurusunda, "Bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürdürecek. Bankalar saat 10.00'da açılacak. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Türkiye İş Bankası gibi birçok bankanın çalışma saati belli olurken kısıtlama sebebiyle açılış ve kapanış saatleri değişti.