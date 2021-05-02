Bankalar müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi.
Tam kapanma genelgesi ile birlikte bankaların 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan çalışma saatleri de değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tam kapanma tedbirlerine ilişkin duyurusunda, "Bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürdürecek. Bankalar saat 10.00'da açılacak. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Türkiye İş Bankası gibi birçok bankanın çalışma saati belli olurken kısıtlama sebebiyle açılış ve kapanış saatleri değişti.
Bankaların Çalışma Saatleri (29 Nisan - 17 Mayıs 2021)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma tedbirleri" kapsamında banka şubelerinin 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet vereceğini duyurdu.
Bankacılık Hizmetleri ve Şube Uygulamaları İle Çek İşlemlerine İlişkin Açıklama
Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.