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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:31
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    • 03.05.2021 08:31
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    Şubelerde hızlı değişim, bu haftadan sonra... Bankalar müşterilerine mesaj attı! , , , ,

    Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından bankalar yeni çalışma saatlerini açıkladı. 'nın Tam Kapanma Genelgesi ile birlikte bankaların çalışma saatleri de belli oldu. Peki bugün bankalar kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte 'nin açıklaması… Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından banka şubelerinin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

    takvim.com.tr
    Bankalar müşterilerine mesaj attı! Şubelerde hızlı değişim, bu haftadan sonra...

    Bankalar müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi.
    Tam kapanma genelgesi ile birlikte bankaların 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan çalışma saatleri de değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tam kapanma tedbirlerine ilişkin duyurusunda, "Bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürdürecek. Bankalar saat 10.00'da açılacak. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Türkiye İş Bankası gibi birçok bankanın çalışma saati belli olurken kısıtlama sebebiyle açılış ve kapanış saatleri değişti.

    Bankaların Çalışma Saatleri (29 Nisan - 17 Mayıs 2021)

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma tedbirleri" kapsamında banka şubelerinin 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet vereceğini duyurdu.

    Bankacılık Hizmetleri ve Şube Uygulamaları İle Çek İşlemlerine İlişkin Açıklama

    Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.

        Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

        Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.

        Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir.
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