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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:31
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    • 03.05.2021 08:31
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    : 1.100 TL sosyal yardımlar kimlere verilecek, başvuru alınacak mı? numaranızın...

    : Bilindiği gibi ülkemiz, nı da içine alacak şekilde 17 gün sürecek olan sürecinin içine girdi. Tam kapanma süreciyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. 1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Tam kapanma 1.100 TL sosyal yardımlar kimlere verilecek?

    Son dakika haberleri: 1100 TL pandemi desteği kimlere verilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

    1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.

    1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.

    1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardıma muhtaç evlere verilecek olan 1.100 TL'lik Pandemi Sosyal Yardımı Desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın merakla araştırdığı 1100 TL pandemi desteği başvurusu yapılacak mı? sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bakan Yanık tarafından yapılan bildiride miktarı artırılan ve tam kapanma kararı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeniden verilmesi planlanan 1.100 TL pandemi sosyal yardımından faydalanmak için herhangi bir başvuru yapılmayacağı duyuruldu.

        TAM KAPANMA 1.100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ

        Söz konusu açıklama şöyle; "Covid-19 salgını sürecinde bundan önce de yardımda bulunmuş ve bu süreçte e-devlet aracılığıyla başvuruları almıştık. Bu başvuruları olumlu değerlendirilen ve pandemi destek yardımından faydalanan vatandaşlarımız, 1100 TL Tam Kapanma sosyal yardım desteğinden de faydalanacak. Bu vatandaşlarımızın direkt banka hesaplarına ödeme gerçekleştirilecek. Başvuru esnasına banka hesaplarını bildirmeyen vatandaşlarımızın eğer PTT Kart üyelikleri varsa 1.100 TL sosyal yardım PTT aracılığı ile yapılacak. Hem PTT hem de banka hesap bilgisi olmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise görevlilerimiz tarafından bizzat adreslerine elden teslim edilecek."

        1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi
        2-Salı
        4-Çarşamba
        6-Perşembe
        8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

        Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

        1100 TL'DEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
        5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
        5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
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        Haberler Ekonomi Son dakika haberleri: Tam kapanma 1.100 TL sosyal yardımlar kimlere verilecek, başvuru alınacak mı? TC kimlik numaranızın...