Son dakika haberleri: 1100 TL pandemi desteği kimlere verilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.
1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.
1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN BAŞVURUSU YAPILACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardıma muhtaç evlere verilecek olan 1.100 TL'lik Pandemi Sosyal Yardımı Desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın merakla araştırdığı 1100 TL pandemi desteği başvurusu yapılacak mı? sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bakan Yanık tarafından yapılan bildiride miktarı artırılan ve tam kapanma kararı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeniden verilmesi planlanan 1.100 TL pandemi sosyal yardımından faydalanmak için herhangi bir başvuru yapılmayacağı duyuruldu.