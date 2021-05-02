TAM KAPANMA 1.100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ

Söz konusu açıklama şöyle; "Covid-19 salgını sürecinde bundan önce de yardımda bulunmuş ve bu süreçte e-devlet aracılığıyla başvuruları almıştık. Bu başvuruları olumlu değerlendirilen ve pandemi destek yardımından faydalanan vatandaşlarımız, 1100 TL Tam Kapanma sosyal yardım desteğinden de faydalanacak. Bu vatandaşlarımızın direkt banka hesaplarına ödeme gerçekleştirilecek. Başvuru esnasına banka hesaplarını bildirmeyen vatandaşlarımızın eğer PTT Kart üyelikleri varsa 1.100 TL sosyal yardım PTT aracılığı ile yapılacak. Hem PTT hem de banka hesap bilgisi olmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise görevlilerimiz tarafından bizzat adreslerine elden teslim edilecek."