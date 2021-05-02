Salgında talep arttı! Fiyatı tam 8 milyon lira!

Satılık villanın kısıtlı olması ve talebin fazla olmasıyla fiyatlar da arttı. Bahçesiyle birlikte 400 metrekare bir villa 1 milyon 750 bin liradan başlıyor 5 milyona kadar çıkıyor. Bankaların cazip konut kredileri bir nebze olsun faydalı oldu ama bu villaları genelde maddi imkanları iyi olan aileler tercih ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden bizleri çok arayan ve özellikleri soranlar çok oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.