Kripto para piyasalarında büyüme devam ediyor. Nisan ortasında rekor artışlar sonrası düşüş yaşayan kripto para birimleri yeniden hareketlenmeye başladı. Son bir haftada ilk 10'daki gelişmeler de artış yönünde.
REKORA UZAK YENİDEN YÜKSELİŞTE
Bitcoin yeniden 56 bin dolar seviyesine geldi. Hürriyet'in haberine göre, Nisanda çalkantılı ilerleyen en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini ise 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla görmüştü. Bitcoin 23 Nisan'da yaşadığı düşüşle 2021'de ilk kez 50 bin doların altında işlem görmüştü. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi planını kararının kripto varlıkları da etkileyecek olmasının düşüş bandına soktuğu ifade ediliyordu.