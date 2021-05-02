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    • Ekonomi
    • 02.05.2021 12:17
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    • 02.05.2021 12:17
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    Mayıs'ta hareketlendi: 'dan yeni rekor! 3 bin doları zorluyor! Ethereum 'in koltuğuna göz mü dikti?

    piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler haftanın son gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları mayıs ayına oldukça hareketli başladı. Yeniden yükseliş trendine giren kripto paralarda rekorlar da görülmeye başladı. yeniden 56 bin dolar seviyesine geldi. ise tüm zamanların en yüksek rakamı rekorunu 5 saat önce kırdı. İşte kripto piyasasında son durum!

    Ethereum'dan yeni rekor! 3 bin doları zorluyor!

    Kripto para piyasalarında büyüme devam ediyor. Nisan ortasında rekor artışlar sonrası düşüş yaşayan kripto para birimleri yeniden hareketlenmeye başladı. Son bir haftada ilk 10'daki gelişmeler de artış yönünde.

    REKORA UZAK YENİDEN YÜKSELİŞTE

    Bitcoin yeniden 56 bin dolar seviyesine geldi. Hürriyet'in haberine göre, Nisanda çalkantılı ilerleyen en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

    Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini ise 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla görmüştü. Bitcoin 23 Nisan'da yaşadığı düşüşle 2021'de ilk kez 50 bin doların altında işlem görmüştü. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi planını kararının kripto varlıkları da etkileyecek olmasının düşüş bandına soktuğu ifade ediliyordu.

        TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMINI GÖRDÜ

        Ethereum tüm zamanların en yüksek rakamı rekorunu 5 saat önce kırdı. Ethereum 2 bin 961 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum 3 gün önce 2800 doları aşarak rekor kırmıştı.

        Ethereum'un şu an da piyasa değeri hakimiyeti yüzde 14,72 seviyesinde ve ikinci sırada yer alıyor.
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