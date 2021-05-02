Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini ise 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla görmüştü. Bitcoin 23 Nisan'da yaşadığı düşüşle 2021'de ilk kez 50 bin doların altında işlem görmüştü. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi planını kararının kripto varlıkları da etkileyecek olmasının düşüş bandına soktuğu ifade ediliyordu.