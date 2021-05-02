Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Son yarıyıllarda nakit para lüzumu olanlar lüzum kredisi faiz oranlarını incelerken dikkat toplayan bir öneri sunuldu. Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Muhakkak tarihler arasında lüzum kredisi faiz oranlarında yeni başkalaşımlar yaşanıyor ve bankalar yeni önerilerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu.
75.000 TL 36 AY KREDİ ÖDEMESİ
BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.
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