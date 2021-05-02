GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN, TARİHİ NEDİR?

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.