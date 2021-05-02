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    • Ekonomi
    • 02.05.2021 11:57
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    • 02.05.2021 11:57
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    ? ! Hangi bankalar…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. nun ne olduğu ve hangi bankalar aracılığıyla yapılacağı da merak konusu oldu. Gün geçtikçe halka arz firmalarının sayısı artıyor ve enerji şirketleri bu konuda sıklıkla görülüyor. Yine enerji şirketlerinden biri olan Girişim Elektrik halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a başvuru işlemlerini tamamladı. İşte konu hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Girişim Elektrik halka arz ne zaman?

    Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hisse kodu nedir? Hangi bankalar üzerinden yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. SPK'ya yapmış olduğu başvuru onaylandıktan sonra vatandaşlar merakla tarihin netleşip netleşmediğini sorgular oldu. Girişim Elektrik halka arz hakkında son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

    GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN, TARİHİ NEDİR?

    Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

    Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.

    Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz'' dedi.

        Girişim Elektrik'in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ettiğini ve 235 milyon TL net kâra sahip olduğunu kaydeden Harmanlı, "Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

        GİRİŞİM ELEKTRİK ALKA ARZ EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU?

        Girişim Elektrik'in Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklaması üzerine, şirket yetkilileri, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi. Ancak şirketin halka arz tarihi henüz netleşmedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek cevabın ardından yayımlanacak izahname ile halka arz tarihleri belli olacak.
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