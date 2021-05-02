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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:34
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    • 03.05.2021 08:34
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    Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte 'de satış yapan , , , , , , ve markaların kampanyalı fiyatları... Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarka güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin. 2021 Mayıs haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız.

    takvim.com.tr
    Süper para indirimi! 12 ay vade sıfır faiz! Dacia, Renault, Mercedes...

    0 km bir araç almak istiyorsunuz ve henüz alacağınız araca karar veremediniz mi? 10'larca marka 100 lerce farklı model ve bir sürü kampanya kafanızı mı karıştırıyor? Artık pek çok farklı sitede bilgi aramak yerine, tüm kampanya ve fırsatları tek bir site üzerinden takip edebilirsiniz. 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen, Kia gibi daha pek çok markanın 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor. Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz.

    RENAULT

    Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.

    2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

    BMW

    Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.

    BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.

    CITROEN

    Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor.
    Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor

    C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor.
    Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

        DACIA

        Nisan ayında Dacia'nın yeni Sandero modelinde sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, günlük 69 TL ödeme ile söz konusu modele sahip olunabiliyor.

        Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu da, 172 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu ise, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

        HONDA

        Honda, Nisan ayında başta CR-V olmak üzere bazı modellerinde çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor.

        Honda'dan yapılan açıklamaya göre, CR-V modeline özel kredi kampanyası başladı. Söz konusu modelde, Nisan ayı boyunca 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0.80 faiz seçeneği sunuluyor.

        Japon markanın Civic Sedan modelleri için de Honda Finans'a özel kredi koşullarının bulunduğu belirtildi.

        KIA

        Kia, Nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği sunduğunu açıkladı.

        Koreli markanın C SUV sınıfındaki modeli Sportage, Nisan ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faizli ödeme seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda.
        Markanın X Ceed modeli de ay sonuna kadar 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

        Kia'nın Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği bulunuyor.

        Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile markanın Nisan ayı kampanyalarına dahil olan, Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

        Markanın hafif ticari modeli Bongo'da ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği bulunuyor.

            MERCEDES-BENZ

            Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel hazırladığı kampanyasında C-Serisi'nde 335 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay yüzde 0,95 faizli kredi seçeneği sunuyor.

            GLB modeli ise Nisan ayında 335 bin TL, 12 ay yüzde 1.25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

            E-Serisi'nde ise Nisan ayına özel, 475 bin TL'ye 36 ay yüzde 1.65 faiz oranı yer alıyor.

            CLA'da ise 285 bin TL için, 36 ay vadeli yüzde 1.65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

            Markanın GLA modelinde ise 285 bin TL 36 ay yüzde 1.65 faizli kredi imkanı mevcut.

            Alman markanın hafif ticari modellerinden Vito'da da 150 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

            Sprinter Minibüs'e sahip olmak isteyen müşterilere de, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150 bin TL kredi için, 15 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

            OPEL

            Opel, Nisan ayına özel hazırladığı kampanyasında Corsa modelini 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

            Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz imkanı yer alıyor.

            Crossland modeli ise Nisan ayında 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

            Nisan ayında, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlar bayilerde yerini almış durumda.

            Alman markanın D-Sedan segmentindeki modeli Insignia'ya ise 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia'nın başlangıç fiyatı 426 bin 700 TL olarak açıklanıyor.

            Combo Life da, Nisan ayında 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Combo Life Essential versiyonu ise Nisan ayına özel 85 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.

            PEUGEOT

            Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz seçeneği, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. Markanın B-SUV segmentteki modeli 2008'de 50 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor.

            3008 modelinde de ay boyunca 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor.

            Yapılan açıklamaya göre, markanın yedi kişilik oturma kapasitesine sahip 5008 modelinde 200 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor.

            508 modelinde ise 140 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi sunuluyor.

            Peugeot Rifter'da 80.000 TL için yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; markanın hafif ticari ailesi de 100.000 TL için yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

            308 modelinde de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatların yer aldığı açıklandı.

            Peugeot'nun b-segment modeli 208'de ise dizel otomatik seçeneği ve yüzde 0.99 faizli ödeme koşulunun yer aldığı kaydedildi.

            Fransız markanın hafif ticari modeli Rifter'da da 80 bin TL için yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

                SEAT

                Seat, Nisan ayında Ibiza modelleri için yeni ir kampanya açıkladı.

                Yapılan açıklamaya göre, Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu 10 bin 100 TL indirimle, 159 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satın alınabiliyor.

                Ibiza'nın 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG motor seçeneği ise 6 bin 100 TL'lik indirimle 198 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

                SUZUKI

                Suzuki, Nisan ayı kampanyası kapsamında hibrit modellerinden Vitara, SX4 S-Cross ve Swift için 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0.99 faizli seçeneği sunuyor.

                Ayrıca kredi uygulamasıyla birlikte 10 bin TL tutarında takas desteği kampanya kapsamında yer alıyor.

                TOYOTA

                Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek.

                Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR'de 75 bin TL fırsatı

                Pandemi dönemi otomobil sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yüzden de pek çok kişi, hayalini kurduğu arabayı satın almak için kampanyaları ve uygun kredi imkanlarını bekliyor.

                Ayrıca otomobil markaları da kampanyalar ile piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Toyota da bahar kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor.

                ISUZU

                Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor. 30 Nisan'a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25'e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca Nisan ayı boyunca "Ücretsiz Hızlı Check-up" imkanı sunulacak.

                    ALFA ROMEO

                    Alfa Romeo, Nisan ayında avantajlı nakit indirim kampanyası sunuyor. 299 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile satışa sunulan ve sportif tasarımıyla dikkat çeken, dizel otomatik Sprint versiyon Giulietta'lar Alfa Romeo showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Nakit alımlarda 27 Bin 750 TL'ye varan indirim sunuluyor.

                    Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia'ya sahip olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Ay boyunca, sınırlı sayıda 2020 model yılı Giulia ve Stelvio'da 200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkânı da sunuluyor.

                    FIAT

                    Fiat'tan 71 Bin TL İndirim ve 0,99 Faiz İle Finansman Desteği!

                    Fiat resmi internet sitesi üzerinde sıfır araç satışına özel indirim kampanyası ve finansman desteği duyurusu yaptı. İşte merak edilen kampanyaya ilişkin detaylar;

                    71 Bin TL İndirim ile Fiat 500L!

                    Fiat 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelini 71 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 7 inç dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik araç satışı bu kampanya ile 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek

                    69 Bin TL İndirim ile Fiat 500X!

                    Fiat 2020 model Fiat 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT modelini 69 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. Stoklarla sınırlı araç satış kampanyası 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

                    50.000 TL 12 Ay 0,99 Faiz Oranı ile Sıfır Fiat Egea

                    Fiat yeni Egea modeli için 50.000 TL 12 Ay ve 0,99 faiz oranı ile kredi finansmanı sağlıyor. 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde faydalanabilecek.

                    135 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla Fiat Panda!

                    Fiat 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonunu 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonunu ise 190.100 TL fiyat etiketi ile satışa sunuyor. Fiyatlar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

                        SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

                        Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.

                        Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
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                        Haberler Ekonomi Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... 50.000-69.000 TL indirim 12 ay vade sıfır faiz!