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RENAULT
Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.
2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
BMW
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.
BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.
CITROEN
Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor.
Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor
C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor.
Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.