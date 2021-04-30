Sahibinden otomobil fiyatları adeta sarpa sardı! İkinci el araba fiyatları için önemli haber! Büyük uyarı! Bir anda olabilir...

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlara pandemi kısıtlamaları da eklenince ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise tam kapanmanın ardından otomobil piyasasının hareketleneceğini düşünüyor. İkinci el araç fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren galeri esnafları, bazı bayilerin sıfır araçları saklaması sebebiyle 2. el oto fiyatlarını yükseltti. Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.
GALERİCİLERDEN 'YÜKSELEBİLİR' UYARISI
Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.
BAYRAM SONRASI HAREKETLENEBİLİR
İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin görüşlerini ifade eden Galerici Yunus Ete, "İkinci el otomobil satışlarında havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme bekleniyordu. Pandemi dolayısıyla uygulanacak tam kapanma kararı sonrasında hareketlenme bayram sonrasına kaldı." dedi.