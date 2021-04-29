Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade güçlü bir ordudan geçtiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayiimizi yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hiç şüphesiz savunma sanayiimiz içinde MKEK'in ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

Yeni nesil elektrikli sistemle çalışan elektrikli zırhlı muharebe aracını kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu tesisimizle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli/açık ambargolar bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK hemen kolları sıvadı, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

(Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi) Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.