Normal fertsel lüzum kredilerinden ve araç kredilerinden değişik olarak, gideri daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi cinslerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem alıcı çekmek hem de az giderli olarak daha önceki alıcılarına ödeme basitliği sağlamak ismine oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak planlanmaktadır. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Bu anlamda bankalar, 2021 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken bayrama özel düşük faiz oranlı yeni faizsiz bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladılar.
Faizsiz Bayram Kredisi 2021
Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, düşük faizli banka kredileri ile bayram öncesi kredi hacimlerini genişletmeyi hedefliyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve ING Bank'ın özel Bayram Kredisi fırsatlarını değerlendirmek için oranlara göz atabilirsiniz.
Denizbank Bayram Kredisi
Türkiye'nin en kolay kredi veren bankaları arasında yer alan Denizbank bayram kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Banka tarafında yapılan açıklamada "İhtiyaçlarını rahat rahat karşıla diye, aylık %1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı seni bekliyor. Kredini şubelerimizden kolaylıkla kullanabilirsin" ifadeleri ile ihtiyaç kredisi faiz oranı için başlangıç seviyesi yüzde 1,59 olarak ilan edildi.