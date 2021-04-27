Bayram Kredisi Nedir? Dosya Masrafı Var mıdır?

Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır.

Tüketici kredisi ve taşıt kredisi kesintileri ve dosya masrafları kanunların istediği ölçüde olurken, bayram kredileri hem çok az masraflı hem de neredeyse kesintisiz olarak tüketicinin eline geçmektedir.