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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 09:43
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    • 27.04.2021 09:45
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    Halka arz oluyor! KİM market sahibi kim? kimin? Talep toplama tarihi ve hisse kodu nedir?

    Halka arz furyası son sürat devam ediyor. Son olarak KİM marketin Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvurması gündeme geldi. Onay alarak borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. KİM marketlerinin en yoğun şube sayısı ’da bulunuyor. 'de toplam 85 şubesi bulunmaktadır. Halka arz başvurusunu duyan vatandaşlar, "? Sahibi kim? ? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KİM market sahibi kim? KİM market hisse kodu nedir?

    KİM marketin Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvurması gündeme geldi. Onay alarak borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. KİM marketlerinin en yoğun şube sayısı İstanbul'da bulunuyor. Türkiye'de toplam 85 şubesi bulunmaktadır. Halka arz başvurusunu duyan vatandaşlar, "KİM market kimin? Sahibi kim? KİM market ne zaman halka arz olacak? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

    KİM MARKET SPK'YA BAŞVURU YAPTI!

    Halka arz furyası hız kesmeden devam ediyor. Kim markette halka arz sürecini başlattı. SPK başvurusunu yaptı. Onay verilmesi halinde halka arzı gerçekleştirilecek.

    KİM MARKET KİMİN? | KİM MARKET SAHİBİ KİM?

    Anonim Şirketi olarak faaliyet gösteren KİM Market'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan'dır.

        EROL ERSAN KİMDİR?

        55 yaşındaki Erol Ersan, 1966 yılında Bitlis'te doğdu. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşli'de konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, Kim marketlerin bugünkü zemini ve ilk şubesi olmuştur.

        Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır.İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplamda 85 Şubesi bulunmaktadır. Kim Marketler Zinciri, şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır.

        2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar'dan satın aldıkları 11 şube ile yerelden ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
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        Haberler Ekonomi Halka arz oluyor! KİM market sahibi kim? KİM marketler zinciri kimin? Talep toplama tarihi ve hisse kodu nedir?