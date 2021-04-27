EROL ERSAN KİMDİR?

55 yaşındaki Erol Ersan, 1966 yılında Bitlis'te doğdu. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşli'de konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, Kim marketlerin bugünkü zemini ve ilk şubesi olmuştur.

Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır.İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplamda 85 Şubesi bulunmaktadır. Kim Marketler Zinciri, şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır.