KİM marketin Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvurması gündeme geldi. Onay alarak borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. KİM marketlerinin en yoğun şube sayısı İstanbul'da bulunuyor. Türkiye'de toplam 85 şubesi bulunmaktadır. Halka arz başvurusunu duyan vatandaşlar, "KİM market kimin? Sahibi kim? KİM market ne zaman halka arz olacak? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!
KİM MARKET SPK'YA BAŞVURU YAPTI!
Halka arz furyası hız kesmeden devam ediyor. Kim markette halka arz sürecini başlattı. SPK başvurusunu yaptı. Onay verilmesi halinde halka arzı gerçekleştirilecek.
KİM MARKET KİMİN? | KİM MARKET SAHİBİ KİM?
Anonim Şirketi olarak faaliyet gösteren KİM Market'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan'dır.