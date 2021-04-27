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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 09:21
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    • 27.04.2021 09:21
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    eşit mi oransal mı? , ne zaman yapılacak?

    eşit mi oransal mı? Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arz süreçlerinden birisi Ziraat GYO halka arzda olacak. olacak? Ziraat GYO halka arz ne zaman? İşte Ziraat GYO hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat halka arz hangi bankalarda, ne zaman yapılacak?

    Ziraat GYO halka arz hangi bankalarda? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Borsada halka arz başvurusu yapan şirketler, başvuruların kabul edilmesinin ardından talep toplama tarihine çıkıyor. Son olarak Ziraat GYO talep toplama sürecine çıkıyor. Peki Ziraat GYO halka arz nasıl olacak? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

    Ziraat GYO yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, hangi bankalardan işlem yapabileceğini ve nasıl yapacağını merak ediyor.

    Ziraat Yatırım Kanallarından,

    Ziraat Yatırım E-şube


    Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
    Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
    0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
    Ziraat Bankası Kanallarından

    Ziraat Bankası internet şubesi
    Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan bildirimde halka arzın oransal dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

    ZİRAAT HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

    Ziraat GYO halka arzı kapsamında satışa sunulacak olan 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulmaya başlanacak.

    1 LOT = 1,60 TL (Iskonto oranı % 25)

        ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Ziraat GYO paylarının halka arzının, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

        Ziraat yatırımın kendi resmi sitesinde yayımladığı 'Halka Arza Dair Özet Bilgiler' başlıklı metinde şu detaylar kamuoyu ile paylaşıldı:

        Mevcut Çıkarılmış Sermaye 3.520.215.000 TL

        Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal

        Halka Arz Türü Sermaye Artırımı

        Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.000 TL

        Halka Arz Fiyatı 1,60 TL
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        Haberler Ekonomi Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat halka arz hangi bankalarda, ne zaman yapılacak?