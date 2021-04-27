Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat halka arz hangi bankalarda, ne zaman yapılacak?

Ziraat GYO halka arz hangi bankalarda? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Borsada halka arz başvurusu yapan şirketler, başvuruların kabul edilmesinin ardından talep toplama tarihine çıkıyor. Son olarak Ziraat GYO talep toplama sürecine çıkıyor. Peki Ziraat GYO halka arz nasıl olacak? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?