Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat halka arz hangi bankalarda, ne zaman yapılacak?

Ziraat GYO halka arz hangi bankalarda? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Borsada halka arz başvurusu yapan şirketler, başvuruların kabul edilmesinin ardından talep toplama tarihine çıkıyor. Son olarak Ziraat GYO talep toplama sürecine çıkıyor. Peki Ziraat GYO halka arz nasıl olacak? Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?
ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Ziraat GYO yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, hangi bankalardan işlem yapabileceğini ve nasıl yapacağını merak ediyor.
Ziraat Yatırım Kanallarından,
Ziraat Yatırım E-şube
Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
Ziraat Bankası internet şubesi
Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan bildirimde halka arzın oransal dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
ZİRAAT HALKA ARZ HİSSE SENEDİ
Ziraat GYO halka arzı kapsamında satışa sunulacak olan 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulmaya başlanacak.
1 LOT = 1,60 TL (Iskonto oranı % 25)