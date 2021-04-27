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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 21:08
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    • 27.04.2021 21:08
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    Bankalardan tam kapanma kararı: 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek

    Bankalar Birliği, tam kapanma kararı sonrası bankaların çalışma sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği açıklandı. Yeni sistem 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Bankalardan tam kapanma kararı!

    koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda 'nın genelgesine göre 17 günlük tam kapanmada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Tam kapanma kararı sonrası de bankaların çalışma sistemine ilişkin yeni bir karar aldı.

    ONLİNE KİMLİK TESPİTİ DÜZENLEMESİ HATIRLATILDI
    'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı 'de yayımlandığı hatırlatıldı.



    1 MAYIS 2021 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
    Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

    Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

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